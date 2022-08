Anne Heche jest w stanie krytycznym po wypadku, który spowodowała. Aktorka wjechała w budynek mieszkalny, po czym jej auto stanęło w płomieniach. Według informacji amerykańskich mediów, policja prowadzi już śledztwo w sprawie przestępstwa, a nie wykroczenia.

Anne Heche spowodowała wypadek. Amerykańskie media donoszą, że mogła być pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających

W ubiegłym tygodniu amerykańska aktorka spowodowała wypadek. Wjechała w jeden z domów w Los Angeles. Jej samochód stanął w płomieniach, a ona sama próbowała uciec z miejsca zdarzenia. Ostatecznie zatrzymała ją straż pożarna. Do szpitala Anne Heche trafiła w ciężkim stanie. Ma poważne oparzenia i uszkodzone płuca, które wymagają wentylacji mechanicznej.

Z powodu swojej kondycji nie została jeszcze przesłuchana, ale portal TMZ podaje, że mogą jej być postawione zarzuty spowodowania przestępstwa. Według doniesień serwisu ranna jest także kobieta, w której dom wjechała Anne Heche. Pojawiają się sugestie, że aktorka była pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Anne Heche Fot. Fayes Vision/Cover Images/EN

Anne Heche jest najbardziej kojarzona ze swoich występów w filmach "Donnie Brasco", "Koszmar minionego lata" oraz "Fakty i akty". Za rolę w "Wybór Gracie" otrzymała nominację do prestiżowej nagrody Emmy. Z kolei za rolę w "Psycholu" nominowano ją do Złotej Maliny. Ostatnio pracowała na planie serialu "The Idol" oraz filmu "Wake". Aktorka przed laty spotykała się z Ellen Degeneres. W przeszłości Anne Heche przeżyła prawdziwe dramaty. Jej ojciec zmarł na AIDS, a jej brat zginął w wypadku samochodowym.

