Dorota Szelągowska to jedna z najpopularniejszych osobowości telewizyjnych w Polsce. Projektantka wnętrz zawodowo związana ze stacją TVN cieszy się ogromną sympatią ze strony widzów, którzy doceniają jej naturalność i optymistyczne podejście do życia. Córka Katarzyny Grocholi jest także aktywna w mediach społecznościowych, z których pomocą utrzymuje bliskie relacje z fanami. Teraz opublikowała nowe zdjęcie w codziennym wydaniu, które natychmiast stało się obiektem licznych komplementów.

REKLAMA

Zobacz wideo Dorota Szelągowska nagrała piosenkę

Nowe zdjęcie Doroty Szelągowskiej. Zapozowała w codziennym wydaniu i naturalnych włosach

Naturalny wygląd i promienny uśmiech to jedne ze znaków rozpoznawczych Doroty Szelągowskiej. Projektantka nie wstydzi się pokazywać bez makijażu i w codziennej odsłonie. To właśnie dystans do siebie i swojego wizerunku sprawia, że cieszy się taką sympatią ze strony fanów.

Dorota Szelągowska pokazała salon w domku na wsi. "Ależ ja tu kocham być"

Najnowsze zdjęcia, jakie opublikowała na Instagramie, po raz kolejny udowadniają, że w takiej formie prezentuje się nadzwyczaj korzystnie. Na profilu pojawiły się trzy fotografie, na których pozuje uśmiechnięta, siedząc przed domem i wystawia język. Ubrana jest w luźne beżowe spodnie, adidasy i jasną bluzkę. Podpis głosi:

Jak nie mam nic ciekawego do powiedzenia, to wyglądam tak. Uważam, że całkiem ładnie. Senkju.

Nie trzeba było długo czekać na odzew ze strony fanów. W sekcji komentarzy posypała się lawina komplementów:

Wyglądasz rewelacyjnie. Patrzę na ciebie i buźka mi się uśmiecha. Radość z ciebie bije i uzależnia.

Cofasz czas. Piękna!

Uważam, że piękniej niż pięknie. Bo tak naturalnie, świeżo i młodo. Swoją drogą zastanawiam się, dlaczego moje włosy nie chcą tak super wyglądać, jak twoje.

Dorota Szelągowska pokazała, jaką metamorfozę przeszła w ciągu ośmiu lat

Podzielacie zdanie internautów?