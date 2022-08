Olivia Newton-John nie chciała kwiatów na pogrzebie. Miała inne życzenie

Olivia Newton-John zmarła 8 sierpnia na swoim ranczu w Południowej Kalifornii. Popularna piosenkarka przez lata zmagała się z chorobą nowotworową. Teraz jej mąż, John Easterling, przekazał fanom, jaka była ostatnia wola artystki.

Olivia Newton-John prosiła o wsparcie jej fundacji na rzecz profilaktyki nowotworów

John Easterling opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych. Wynika z niego, że Olivia Newton-John prosiła o wsparcie jej fundacji na rzecz profilaktyki nowotworów, także po jej śmierci. Zamiast kwiatów życzyła sobie datków na Olivia Newton-John Foundation Fund.

Olivia była symbolem triumfów i nadziei przez ponad 30 lat dzieląc się swoją podróżą z rakiem piersi. Jej uzdrawiająca inspiracja i pionierskie doświadczenia z medycyną roślinną są kontynuowane dzięki Funduszowi Fundacji Olivii Newton-John, poświęconemu badaniom nad medycyną roślinną i rakiem - czytamy w oświadczeniu.

Przypomnijmy, że przez lata muzycznej kariery Olivia Newton-John sprzedała ponad 100 milionów płyt. W 1974 roku reprezentowała Wielką Brytanię na Konkursie Piosenki Eurowizji, zajmując ostatecznie czwarte miejsce. Do jej największych sukcesów trzeba zaliczyć rolę w musicalu "Grease", w którym zagrała u boku Johna Travolty. Piosenki z filmu, takie jak: "Summer nights" i "You are the one that I want" z miejsca stały się światowymi przebojami.

Przełomowy był także album "Physical" z 1981 roku. Teledysk do tej piosenki stał się jednym z symboli lat 80. Magazyn Billboard umieścił utwór na szycie listy najpopularniejszych piosenek o seksie.

