Maffashion i operator Mateusz razem na Santorini! Tylko spójrzcie na zdjęcia

Z wielowątkowej afery z udziałem Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego wynika m.in., że aktor nie był wierny byłej już partnerce. Niedługo później oskarżenia o zdradę padły również pod adresem Julii Kuczyńskiej, a Fabijański stwierdził, że dowiedział się o jej domniemanym romansie niedługo przed rozstaniem. Oliwy do ognia dolała wówczas również była dziewczyna mężczyzny, z którym Maffashion miała rzekomo zdradzić Fabijańskiego. Teraz zarówno influencerka, jak i Mateusz potwierdzili na Instagramie, że bawią się razem na wakacjach.

Maffashion ma nowego partnera?

Mateusz, zwany jako "blu3aby" to operator związany przede wszystkim z Maciejem Dąbrowskim z youtube'owego kanału "Z Dvpy". "Blue baby" to także pseudonim artystyczny, pod którym funkcjonuje jako raper. Jego była dziewczyna utrzymuje, że relacja między nim a influencerką rozpoczęła się podczas służbowego wyjazdu do Francji. Mateusz nie zaprzeczył tym doniesieniom, jednak w oświadczeniu poinformował, że nie doszło do zdrady, ponieważ on i jego była partnerka nie byli już razem.

Maffashion na początku sierpnia poinformowała fanów na Instagramie, że odpoczywa na Santorini. Oprócz zdjęć i nagrań z rajskimi widokami, pięknymi zabytkami i krystaliczną wodą influencerka wstawiła także zdjęcie z imprezy, na której bawi się ze znajomymi. Kuczyńska nie ujawniła twarzy osób, które towarzyszą jej w Grecji, ale na instagramowej relacji oznaczyła m.in. właśnie Mateusza, który to samo InstaStories udostępnił także u siebie.

