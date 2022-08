Małgorzata Kożuchowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją aż 1,1 miliona użytkowników. Aktorka chętnie chwali się zdjęciami z planów zdjęciowych czy ze spotkań z przyjaciółmi. Obecnie gwiazda jest na wakacjach, co również relacjonuje. Opowiedziała między innymi o przykrej sytuacji, która ją spotkała na lotnisku.

Małgorzata Kożuchowska opowiada o wakacyjnych kłopotach

Małgorzata Kożuchowska nie wyjawiła, gdzie spędza wakacje. Wiadomo jednak, że wybrała państwo z dostępem do morza. Na Instagramie opublikowała zdjęcia, na których widzimy ją na tle błękitnych fal i licznych łodzi. Do postu aktorka dołączyła długi opis, w którym wyznała, co spotkało ją podczas podróży.

W drodze na wakacje samolotem z przesiadką gdzieś zapodziali mi walizkę. W dzisiejszych czasach - klasyk. Do bagażu podręcznego zapakowałam zapobiegliwie kilka niezbędnych rzeczy, na wszelki wypadek - przyznała.

Aktorka stwierdziła jednak, że pomimo zgubionego bagażu bawi się na wakacjach doskonale.

Właściwie okazało się, że do szczęścia nie potrzeba mi wiele: bikini, klapki, szlafrok, dwie sukienki, bielizna, przybory toaletowe (podstawowe) filtry i kapelusz. Następnym razem przy pakowaniu na wakacje, wezmę to pod uwagę.

Post skomentowało wielu internautów. Wśród nich była Monika Olejnik, która wyraziła nadzieję, że zguba szybko się znajdzie.

Szybkiego odsyłania.

Małgorzata Kożuchowska podziękowała za ten komentarz, odpowiadając emotikonką serca.

