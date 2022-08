TVN24 to pierwsza telewizja informacyjna w Polsce. Materiały nadawane są przez 24 godziny na dobę. Początki były trudne, stacja miała problemy ze zdobywaniem widzów. Przełom nastąpił 11 września 2001 roku, kiedy to doszło do zamachów w Stanach Zjednoczonych. Wtedy TVN udostępnił antenę pracownikom TVN24. Wielu dziennikarzy stało się gwiazdami. Anita Werner, Katarzyna Kolenda-Zaleska czy Grzegorz Kajdanowicz to tylko przykłady. Pamiętacie, jak wyglądali, gdy pojawili się w stacji?

REKLAMA

Lewandowska została WAGs Barcelony. Podglądamy inne partnerki piłkarzy klubu

Zobacz wideo Doskonale go pamięta

Anita Werner

Anita Werner jest związana z TVN24 od samego początku. Prowadzi wiele programów w tym przede wszystkim "Fakty po Faktach". Jest uwielbiana przez widzów, to do niej trafiają różne nagrody, w tym Wiktory (ma już trzy na koncie). W tym roku skończyła 44 lata, miała więc 23, gdy dołączyła do stacji. Dziś ma krótkie blond włosy, jednak nie zawsze tak było. Kiedyś nosiła ciemne i długie pasma. Tu na zdjęciach z 2001 i 2022 roku:

Anita Werner w 2001 i 2022 roku Instagram.com/ anita_werner_official

A tak prezentowała się w 2006 roku:

Katarzyna Kolenda-Zaleska

Katarzyna Kolenda-Zaleska została dziennikarką TVN24 w 2003 roku, od 2011 prowadzi "Fakty po Faktach". Jest także autorką wielu filmów dokumentalnych, w tym m.in. "Chwilami życie bywa znośne…" (2009), "Strateg" (2013) oraz "Cud historii" (2014). Tu na zdjęciach z 2004 i 2022 roku:

Katarzyna Kolenda-Zaleska Kapif.pl, Instagram/ kasiakolendazaleska

Piotr Marciniak

Piotr Marciniak tak jak i Anita Werner jest w stacji od samego początku.

Radość w życiu sprawia mu, oprócz dzieci, przyroda, książki i sztuka. Jako student brał udział w spektaklach muzycznych Teatru Akademickiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Występował też na koncertach piosenki poetyckiej. Książki czyta wszędzie - w górach, kajaku, kawiarni, autobusie i kolejce do lekarza. Nie tylko beletrystykę - głównie literaturę faktu, historię, filozofię, teologię - czytamy o nim na stronie tvn24.pl.

Zachowanie Fabijańskiego nie pozostawia złudzeń. To definitywny koniec związku z Maffashion

Dziś nosi brodę oraz modnie przystrzyżoną fryzurę. W przeszłości było inaczej. Tu na zdjęciach z 2008 i 2022 roku:

Piotr Marciniak Kapif.pl

A jak wyglądała reszta? Zobaczcie:

Grzegorz Kajdanowicz

Grzegorz Kajdanowicz w 2008 i 2021 roku Kapif.pl

Monika Olejnik

Monika Olejnik w 2006 i 2022 roku Kapif.pl

Maciej Mazur

Maciej Mazur East News, Kapif.pl