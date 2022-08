Lara Gessler o kolejnej ciąży poinformowała w mediach społecznościowych w dniu urodzin męża - Piotra Szeląga. Na Instagramie opublikowała wzruszające wideo i dodała osobistą dedykację dla ukochanego. Dwa miesiące później zdradziła też, że spodziewają się chłopca. Córka Magdy Gessler jest już mamą malutkiej Neny, która w październiku skończy dwa lata. Lara Gessler na Instagramie często dzieli się kadrami z życia prywatnego i chętnie odpowiada na pytania dotyczące swojego stanu i macierzyństwa. Właśnie pokazała, jak wygląda w końcówce ciąży i na czym upływają jej dni.

Zobacz wideo Magda Gessler zachwycona manierami wnuczki: Elegancka Nena

Lara Gessler pozuje w windzie z zakupami do wyprawki. Potem czekała ją kąpiel z córki

Lara Gessler jest w ferworze przygotowań do przyjścia na świat syna. Mimo że poród już za chwilę, Gessler cały czas nie zwalnia tempa. We wtorek córka Magdy Gessler wybrała się na zakupy do popularnych wśród gwiazd sklepów z rzeczami dla dzieci. Kupiła talerzyki, silikonowy śliniaczek i kubeczek, a także muślinowe kocyki. Restauratorka pochwaliła się zdjęciem z windy. Widzimy piękne ciążowe krągłości. Gessler ma na sobie beżową, spódnicę tubę o prążkowanej tkaninie, kremową bluzę i pistacjową kamizelkę. Przed słońcem chroni ją czapka z daszkiem.

Lara Gessler Fot. @lara_gessler

Tak mieszka Lara Gessler. W salonie różowa kanapa, na balkonie tropikalne rośliny

Po udanych zakupach przyszedł czas na relaksacyjną kąpiel. Gessler sądziła, że odpocznie po zakupach, a kąpiel w ciągu dnia to gwarancja spokojnego czasu tylko dla siebie. Jednak Nena miała inny plan. Urocze spojrzenie dziewczynki rekompensuje jednak wszystko.

Nena córka Lary Gessler Fot. @lara_gessler

Lara Gessler jak na razie nie zdradziła, jakie imię ona i Piotr Szeląg wybrali dla młodszego dziecka. Niewykluczone, że, tak jak w przypadku Neny, ujawnią je dopiero kilka miesięcy po narodzinach.