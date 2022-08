Daria Zawiałow przekazała niepokojące wieści. Fani będą niepocieszeni

Daria Zawiałow od kilku lat pracuje na najwyższych obrotach. Artystka wydała już trzy albumy i bardzo intensywnie koncertuje. Niedługo rusza jej kolejna trasa o wymownym tytule "METROPOLIS… wojen nie będzie". Po niej piosenkarka planuje zrobić długą przerwę, podczas której zregeneruje siły.

Daria Zawiałow żegna się na dłuższy czas z fanami

Na profilu firmy organizującej koncerty "Good Taste Production" na Facebooku poinformowano, że po "METROPOLIS… wojen nie będzie" Daria Zawiałow zrobi roczną przerwę od występów na żywo.

To pożegnanie ze sceną, graniem na żywo i fanami na blisko rok. Artystka od kilku dobrych lat nie zwalniała tempa. Tworzy, nagrywa, koncertuje, bierze udział w projektach specjalnych i jak sama przyznaje, czas się zatrzymać, naładować baterie, poszukać inspiracji i zebrać pomysły na nowy materiał.

Fani będę mogli oglądać wokalistkę na scenie do końca tego roku. Nie oznacza to jednak, że Daria zrezygnuje z pracy w studiu nagraniowym.

Daria Zawiałow pochwaliła się nowym partnerem

Artystka niechętnie mówi o życiu prywatnym. Ostatnio jednak pochwaliła się na Instagramie nowym partnerem. Zakochani znają się od dawna. Wybrankiem Zawiałow jest Rubens. To uznany w branży muzycznej gitarzysta i songwriter, który jest współtwórcą wielu przebojów. Do grupy napisanych przez niego hitów można zaliczyć m.in. "Złoto" Mroza. Od lat jest także gitarzystą w zespole Darii. Przypomnijmy, że wcześniej wokalistka była w związku małżeńskim z Tomaszem Kaczmarkiem. Według doniesień medialnych rozstała się z nim na początku zeszłego roku.

