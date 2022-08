Nie żyje Mirosław Bem. Wystąpił w "Kuchennych rewolucjach". Magda Gessler go pozwała

Mirosław Bem wystąpił w "Kuchennych rewolucjach" w 2013 roku. Kiedy Magda Gessler zawitała do Łeby, do restauracji "Łebska Chata", właściciel podpisał umowę z producentem programu, a lokal zmienił wystrój, menu i inne szczegóły, wynikające z formuły programu. Po rewizycie restauratorka zaakceptowała rewolucję, a odcinek został wyemitowany w 2014 roku. Z początku wszystko zapowiadało, że rewolucja okazała się wielkim sukcesem. Gospodyni programu umieściła nawet lokal w swoim kulinarnym przewodniku "101 najlepszych restauracji i hoteli w Polsce". Do czasu, aż nie zaczęły napływać negatywnie opinie na temat lokalu. Wówczas Magda Gessler cofnęła rekomendację, pozwała właściciela restauracji w Łebie o naruszenie dóbr osobistych (reklamowanie knajpy banerami ze zdaniem: "Magda Gessler poleca...") i zażądała 100 tysięcy złotych. Właściciel "Łebskiej Chat" przeprosił restauratorkę i nieusatysfakcjonowanych gości na Facebooku. W marcu tego roku poinformowano o ogromnym pożarze, w wyniku którego spalił się cały obiekt. Teraz media obiegła informacja o śmierci właściciela.

Mirosław Bem był właścicielem kilku lokali w Łebie. Nie tylko "Łebska Chata" doszczętnie spłonęła, ale i restauracja "Gród Wiktorii" przy ulicy Turystycznej oraz wędzarnia. Wyszło na jaw, że lokal "Łebska Chata" działał niezgodnie z prawem, ponieważ właściciel nigdy nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie obiektu. Z formalnej strony straż pożarna traktowała lokal jako obiekt w budowie. Biznesmen był również uwikłany w konflikt z Magdą Gessler. Na Twitterze pojawiła się informacja o jego śmierci. Nie podano jednak przyczyny zgonu.

Mirosław Bem - przedsiębiorca, właściciel m. in. restauracji "Łebska Chata" w Łebie, która spłonęła w marcu tego roku. Bem znany był również z udziału w "Kuchennych rewolucjach" i późniejszego konfliktu z Magdą Gessler, która wycofała swoją rekomendację dla jego lokalu - czytamy na Twitterze.

W celu potwierdzenia tych informacji próbowaliśmy skontaktować się z właścicielem restauracji na podany numer kontaktowy w mediach społecznościowych, jednak został on zdezaktywowany.