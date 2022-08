Przez siedem lat Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski zdawali się tworzyć względnie udane małżeństwo. Dla tej miłości aktor zostawił poprzednią żonę Aleksandrę Justę i trójkę dzieci. Jak to jednak bywa w życiu, zwłaszcza kochliwych gwiazd i celebrytów, i to uczucie się wypaliło. Mówiło się, że małżeńskiej zdradzie, która okazała się gwoździem do trumny i ostatecznym powodem rozstania. Niedługo potem w mediach zamiast opowieści o porannych stosunkach, prezenterka zaczęła wylewać wiadro pomyj na byłego męża. Choć oboje mają teraz nowych partnerów, okazuje się, że do rozwodu może nigdy nie dojść. Żadne z nich do tej pory nie złożyło bowiem w sądzie stosownych dokumentów.

Rozwód Moniki Richardson i Zbigniewa Zamachowskiego może nigdy nie nadejść. Żadne nie kwapi się do formalnego zakończenia małżeństwa

Do zakończenia związku znanej pary doszło niespodziewanie pod koniec marca 2021 roku. Początkowo nie mówili o powodach rozpadu relacji, lecz po jakimś czasie Monika Richardson przyznała, że mąż miał dopuścić się zdrady. Wkrótce wyszło na jaw, że Zbigniew Zamachowski spotyka się z aktorką Gabrielą Muskałą. Niedługo później prezenterka również przedstawiła nowego wybranka, przedsiębiorcę Konrada Wojterkowskiego. Choć mogłoby się wydawać, że obojgu zależy na zamknięciu poprzedniego rozdziału, nic bardziej mylnego. Żadne nie złożyło w sądzie pozwu o rozwód. W rozmowie z "Twoim Imperium" Richardson przyznała, że nie zamierza tego robić:

Na razie nie mam potrzeby składania pozwu, bo rozwód nie jest mi zupełnie do niczego potrzebny. Nie planuję kolejnego ślubu.

Historia życia uczuciowego zarówno Zbigniewa Zamachowskiego, jak i Moniki Richardson obfituje w zwroty akcji. Aktor był żonaty trzykrotnie. Z pierwszą żoną, Anną Komornicką, rozstał się po trzech latach w atmosferze skandalu. Zamachowski znalazł wówczas miłość w ramionach Aleksandry Justy, z którą doczekała się trójki dzieci. Po 20 latach postanowił odejść i związać się z Moniką Richardson.

Nie mniej intensywnie wyglądały sprawy sercowe dziennikarki. Pierwszym mężem, po którym nosi dziś nazwisko, był Rick Richardson, z którym spędziła trzy lata. Para rozstała się w dobrych stosunkach, dlatego też dzisiaj dziennikarz i podróżnik nie ma nic przeciwko, aby Monika nosiła znów jego nazwisko. W 2001 roku prezenterka związała się z Jamiem Malcolmem, z którym doczekali się dwójki dzieci. Po 11 latach małżeństwa zdecydowali się na rozwód, lecz dalej utrzymują serdeczne i bardzo bliskie stosunki. Trzy lata później Monika Richardson powiedziała "tak" Zbigniewowi Zamachowskiemu.