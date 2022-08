Media z całego świata długo lubowały się w przypominaniu okoliczności, w jakich Selena Gomez rozstała się Justinem Bieberem. Z tego powodu teksty jej piosenek trafiają pod lupę, a łowcy sensacji za wszelką cenę chcą dopatrzeć się w nich nawiązań do zakończonej relacji. Zagorzali fani ex-gwiazdki Disneya przypuszczają internetowe ataki na żonę piosenkarza, Hailey Bieber. Selena, co zrozumiałe, stanowczo odcina się od tego wszystkiego. Zamiast rozpamiętywać przeszłość, buduje swoją pozycję w branży, nagrywając kolejne piosenki, grając w filmach i promując swoją markę kosmetyczną, Rare Beauty. Podkreśla jednak, że czuje się bardziej spełniona działając charytatywnie, m.in. jako ambasadorka UNICEF-u. Wygląda na to, że w jej życiu uczuciowym również wszystko zaczęło się układać.

Selena Gomez z siostrą parodiują aktorki z "Pełnej chaty". Jak wyszło?

Selena Gomez widuje się z producentem filmowym. Wiadomo, kto to

Zagraniczne portale rozpisują się aktualnie o znajomości Gomez z włosko-kanadyjskim producentem filmowym, Andreą Iervolino. Celebrytka nie potwierdziła jeszcze, czy z przystojnym brunetem łączy ją coś więcej poza przyjaźnią.

Jak podaje serwis Elle.com, para była widziana we Włoszech, gdzie celebrytka świętowała swoje 30-ste urodziny. Andrea był jednym z zaproszonych gości. Zdjęcia, które wyciekły do sieci, pokazują, że tych dwoje świetnie czuje się w swoim towarzystwie. Producent raz po raz ukradkowo całował Selenę w czoło, co zostało zinterpretowane przez sceptyków za mało zobowiązujące, "platoniczne" gesty.

Niedługo po imprezie znajomi bawili w miejscowości Positano, skąd wybrali się na przejażdżkę łodzią w pełnym słońcu.

Zachwyceni fani życzą swojej idolce szczęścia, przesyłając sobie kadry z włoskiej imprezy:

Selena Gomez i Andrea Iervolino TikTok

Gomez za związek z Bieberem zapłaciła terapią i ucieczką z mediów. Teraz wraca na szczyt

Selena, nareszcie! - napisała tiktokerka Wiktoria, znana jako brunetkainspiruje.

Gomez dyskretnie milczy w temacie spraw sercowych. Pasują do siebie?