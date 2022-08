Każda okazja jest dobra do świętowania. Tym bardziej w przypadku gwiazd, które mniej lub (zazwyczaj) bardziej hucznie lubią organizować wszelkiego rodzaju przyjęcia. Wśród powodów do zabawy szczególnym świętem są urodziny dzieci. Stanowią one idealną okazję, aby dać się ponieść wyobraźni, prześcigać w kreatywnych pomysłach na dogodzenie maluchom i pochwalenie się wszystkim na Instagramie. A co jest najważniejszym elementem urodzin? Oczywiście tort! Większość z gwiazd, jak Marina Łuczenko-Szczęsna czy Paulina Krupińska, sięgają po motywy z bajek. Agata Rubik wybrała jednak temat nawiązujący do gry. Oto najpiękniejsze torty dzieci gwiazd.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek spełniła urodzinowe marzenie. Dostała od Radosława tortem po twarzy

Niesamowite torty dzieci gwiazd. Niektóre z nich aż szkoda pokroić

Gwiazdy potrafią naprawdę się postarać, aby urodziny ich dzieci świętowane były z prawdziwym przytupem. Niektóre torty to prawdziwe dzieła sztuki, inne zachwycają kreatywnością. Wystarczy wspomnieć wyjątkowy urodzinowy wypiek, jaki Agata Rubik sprawiła swojej młodszej córce Ali. Czekoladowo-waniliowy deser z chrupkami nawiązywał kształtem i formą do jej ulubionej gry Minecraft.

Tort córki Agaty Rubik Instagram @agata_rubik

Wśród innych pomysłów warto wspomnieć o nie jednym, a dwóch tortach przygotowanych z okazji drugich urodzin młodszego brata Roksany Węgiel, Tymka. W obu został wykorzystany moty postaci z bajek. Pierwszy z nich odwzorowywał postacie z "Psiego Patrolu", drugi zaś z serialu animowanego "Auta". Motyw samochodów pojawił się także na torcie z okazji tegorocznych urodzin syna Agnieszki Radwańskiej.

Zborowska i Wrona świętują urodziny córki, przebierając się za Timona i Pumbę

Tort syna Agnieszki Radwańskiej Instagram /aradwanska

Niektóre urodzinowe desery same w sobie prezentują się tak pięknie, że aż z przykrością myśli się o konieczności pokrojenia i zjedzenia. Najlepszym przykładem jest tort, jakim mogła cieszyć się córka Mai Bohosiewicz z okazji swoich piątych urodzin, czy też niezwykłe ciasto urodzinowe Liama Szczęsnego.

Ukochana miliardera wyprawiła urodziny syna. Setki balonów i wielki pluszak

