Amerykańskie media donoszą o ślubie Teresy Giudice, bohaterce programu "The Realhousewives of New Jersey". Celebrytka stanęła na ślubnym kobiercu z Louisem Ruelasem. Panna młoda miała na sobie okazałą, bogato zdobioną suknię, ale i tak uwaga wszystkich była skupiona na jej fryzurze. Te doczepy naprawdę robiły wrażenie.

Na ślubie Teresy Giudice było mnóstwo atrakcji, ale uwaga gości skupiona była na jej fryzurze

Na instagramowym profilu Teresy Giudice pojawiła się już filmowa relacja z wydarzenia. Widzimy, że ślub był naprawdę ekstrawagancki. Wszystko udekorowane było w jasnych barwach, z użyciem mnóstwa kwiatów. Do tego bogaty był także program artystyczny. Goście mogli podziwiać popisy akrobatyczne. Jednak to wysoka fryzura panni młodej, do której użyto doczepów, robiła największe wrażenie.

screen Fot. Instagram.com/joey_salamone

Ślubna fryzura Teresy wywołała jednak skrajne komentarze w sieci. Znalazło się wielu krytyków tej stylizacji. Wielu internautów na Twitterze obróciło jednak całą sytuację w żart.

Muszę wiedzieć, ile ważyły te doczepy.

Według nieoficjalnych informacji Joey i Melissa wślizgnęli się na ślub Teresy w jej włosach.

Im więcej włosów, tym bliżej nieba.

Kiedy prosisz fryzjerkę, żeby zrobiła cię na Snooki.

To tylko niektóre komentarze internautów, które pojawiły się na Twitterze. Widać, że trudno pozostać obojętnym wobec ślubnej fryzury Teresy Giudice. Część komentujących porównywało jej stylizację także do postaci żaby z animowanego filmu "Calineczka". Musimy przyznać, że całość wyglądała jak pokaźnych rozmiarów kokon z okazałą koroną pośrodku.

