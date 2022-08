Anna Lewandowska, nawet kiedy ma wolne, nie zapomina o zrobieniu porządnego treningu. Od kiedy żona Roberta Lewandowskiego przeprowadziła się dla piłkarza razem z córkami, Klarą i Laurą, zasypuje fanów pięknymi kadrami ze słonecznej Hiszpanii. Mimo klimatu, który sprzyja leniuchowaniu, sportsmenka nie odpuszcza i każdego dnia udostępnia relację z siłowni. Tym razem w ćwiczeniach pomogły jej córki. Anna Lewandowska pokazała uroczy kadr, ale to drugi plan skradł całą uwagę.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska: "To było wielkie marzenie Roberta"

Aneta Zając boi się wieszaków, a Cameron Diaz klamek. Na jakie fobie cierpią gwiazdy?

Anna Lewandowska w uroczych objęciach córek. Zgrana z nich paczka! Plan drugi też kradnie uwagę

Trenerka wie, jak istotne w zachowaniu świetnej figury na lata są codzienne treningi, dlatego nie traci motywacji i stara się każdego dnia zachęcać obserwatorki do wskoczenia na matę. Oprócz kibicowania ukochanemu i wypełniania własnych obowiązków zawodowych znajduje też chwilę na beztroski czas z dziećmi. To właśnie jej ostatnia relacja na Instagramie, do której pozuje z Klarą i Laurą, szczególnie zainteresowała media.

Anna Lewandowska Instagram / Anna Lewandowska screen

Oprócz przestronnej, luksusowej siłowni, w której zagościć chciałby z pewnością każdy fan sportu, widać także inne pomieszczenie w tle. Sądząc po ogromnym czarnym regale z nagrodami i statuetkami, znajduje się tam ściana chwały, przed którą sportowcy mogą stanąć i z dumą podziwiać własne osiągnięcia sportowe. A jest na co zawiesić oko, bo Lewandowscy od samego początku zdobywali trofea, w szczególności piłkarz, który zapewne musi zobić miejsce na kolejne nagrody. Jest w świetnej formie, co udowodnił podczas pierwszego meczu w barwach FC Barcelony.