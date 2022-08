Krzysztof Skórzyński był dziennikarzem "Faktów" TVN i TVN 24, wcześniej współpracował z radiem TOK FM. Widzowie kojarzą go również dzięki programowi "Mask Singer", w którym przywdział strój Koguta. Głośno było również o aferze mailowej, kiedy w październiku 2021 roku został odsunięty od tematów politycznych i zaczął relacjonować skoki narciarskie. Przypomnijmy, że wyciekły wiadomości, które rzekomo pochodzą ze skrzynki mailowej Michała Dworczyka. Wynikało z nich, że Skórzyński miał w pewnych kwestiach doradzać szefowi Kancelarii Premiera (więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ). Początkowo dziennikarz zaprzeczał, później przestał odnosić się do tych rewelacji. Teraz, jak informuje press.pl, ważą się losy dziennikarza w stacji TVN.

Krzysztof Skórzyński przejdzie do "Dzień dobry TVN?"

Krzysztof Skórzyński jakiś czas temu zniknął z anteny TVN-u. Aktualnie jest na urlopie. Dziennikarz na Instagramie chętnie dzieli się pięknymi kadrami z Włoch. Wygląda jednak na to, że nie może w pełni z relaksować się na wakacjach. Zaraz po powrocie do Polski czeka go poważna rozmowa z szefostwem. Portal press.pl. donosi, że po powrocie z wakacji Skórzyński ma spotkać się z kierownictwem stacji TVN Warner Bros i usłyszeć, że przejmuje nowe obowiązki. Nieoficjalnie mówi się, że Skórzyński ma zostać nowym gospodarzem "Dzień dobry TVN".

Nieoficjalnie pracownicy stacji spekulują, że Krzysztof Skórzyński mógłby dołączyć do grona gospodarzy "Dzień dobry TVN". Nie jest to jednak przesądzone, a TVN nie informuje, czym Skórzyński ma zajmować się w jesiennej ramówce - podaje press.pl.

Sam zainteresowany nie chciał rozmawiać z portalem na temat swojej przyszłości w stacji TVN. Pudelek donosił jakiś czas temu jednak, że jego programową partnerką miałaby zostać Małgorzata Rozenek.