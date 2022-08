W 1998 roku na ekrany kin trafił film "Nie wierzcie bliźniaczkom", który stał się trampoliną do kariery debiutującej wówczas Lindsay Lohan. Aktorka wcieliła się w nim w podwójną rolę tytułowych sióstr rozdzielonych we wczesnym dzieciństwie przez rozwodzących się rodziców. Dziewczynki nie miały pojęcia o swoim istnieniu przez 11 lat do czasu, gdy przez zbieg okoliczności spotkały się na wakacyjnym obozie. Disneyowska produkcja zapewniła popularność także 28-letniej wówczas Elaine Hendrix, filmowej Meredith - niedoszłej macosze bliźniaczek, przedstawionej w filmie jako naczelna antagonistka. Chociaż żadna późniejsza rola nie okazała się dla Hendrix aż takim sukcesem, aktorka ma na koncie całkiem pokaźną filmografię i do dziś jest oszałamiająco piękna.

Jak dziś wygląda Meredith z "Nie wierzcie bliźniaczkom"? Elaine Hendrix niewiele się zmieniła

Filmowa Meredith miała w familijnej komedii dość ciężką przeprawę z tytułowymi bliźniaczkami. Dziewczynki, które bardzo chciały, aby ich rodzice ponownie byli razem, skutecznie uprzykrzały życie narzeczonej ich ojca, m.in. zamieniając jej spray na komary na wodę z cukrem, wrzucając kamienie do plecaka, czy podrzucając jaszczurki. Bohaterka grana przez Elane Hendrix uchodziła za czarny charakter i osobę, która staje na drodze do szczęścia rozbitej rodziny. Po latach widzowie "Nie wierzcie bliźniaczkom" zaczęli nieco inaczej patrzeć na postać Meredith, podkreślając, że to raczej ona stała się ofiarą niefortunnej sytuacji. Zwłaszcza że narzeczony ukrywał przed nią fakt, że ma jeszcze jedną córkę. Refleksją na ten temat podzieliła się sama Hendrix, w filmiku na TikToku, który do dziś został obejrzany już ponad siedem milionów razy.

Po sukcesie "Nie wierzcie bliźniaczkom" Elaine Hendrix zagrała do dziś łącznie w kilkudziesięciu filmach i serialach. Chociaż większość stanowiły role epizodyczne czy drugoplanowe, o aktorce głośno zrobiło się ponownie w 2019 roku, gdy jako Alexis dołączyła do obsady remake'u serialu "Dynastia".

Aktorska kariera nie jest jednak dla Hendrix jedynym priorytetem. Od wielu lat angażuje się w działalność charytatywną na rzecz praw zwierząt. Podróżuje po Stanach Zjednoczonych i współpracuje z organizacjami, dając wykłady i biorąc udział w protestach. W 2012 roku założyła fundację The Pet Matchmaker, której celem jest zachęcanie ludzi do pomocy i adopcji bezdomnych zwierząt. Aktorka zaangażowana jest również w działalność na rzecz osób LGBT+.

Choć od premiery "Nie wierzcie bliźniaczkom" minęło już prawie ćwierć weku, Elaine Hendrix niemal w ogóle nie zmieniła się od czasu, gdy wcieliła się w rolę Meredith. Aktorka nie tylko cały czas zachwyca urodą i może pochwalić się perfekcyjną figurą, ale też przez tyle lat pozostała wierna niemal tej samej blond fryzurze.

Elaine Hendrix instagram.com/@elaine4animals

