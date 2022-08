W połowie lipca Katarzyna Sokołowska została mamą. Narodziny upragnionego pierwszego dziecka są dla gwiazdy programu "Top Model" prawdziwym spełnieniem marzeń, gdyż o macierzyństwie marzyła od wielu lat. Wspólnie z partnerem Arturem Koziejem każdą wolną chwilę spędzają teraz z małym Iwo Lwem. Choć na Instagramie jurorki na próżno szukać wysypu zdjęć z niemowlęciem, co jakiś czas publikuje relację, obrazującą jej nową codzienność. Tym razem podzieliła się zdjęciem ze spaceru, na którym możemy zobaczyć wózek, jaki wybrała dla malucha.

Katarzyna Sokołowska pokazała wózek dla syna. Uwagę zwraca klasyczny design i stosunkowo niska cena

W swoich mediach społecznościowych Katarzyna Sokołowska prezentuje głównie efekty projektów zawodowych, w których bierze udział. Choć obserwuje ją aż 383 tysiące użytkowników, organizatorka pokazów mody stroni do epatowania każdym najdrobniejszym szczegółem życia i stara się chronić prywatność.

Na relacji świeżo upieczonej mamy pojawiło się jednak zdjęcie z niedzielnego spaceru z synem. Dzięki opublikowanej fotografii możemy się przyjrzeć, jaki wózek wybrała dla swojego dziecka. Na tle drzew i oczka wodnego widzimy szary model 2w1 Tinum Upline Slate Grey od marki Venicci. Składa się on z gondoli o spacerówki przeznaczonej do montażu na wspólnym stelażu. Jest to klasyczny, wygodny i funkcjonalny wózek dziecięcy. '

Katarzyna Sokołowska Instagram @kasiasokolowska_official

Uwagę zwraca nie tylko dobry design tego modelu, ale także cena. Na stronie producenta możemy bowiem wyczytać, że jego koszt to niespełna cztery tysiące złotych. Choć nie jest to może najniższa kwota, warto zauważyć, że wciąż jest ona bardzo rozsądna w porównaniu do niektórych gwiazd, które decydują się na modele warte nieraz 20 tysięcy złotych.

