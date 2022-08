Industrialny klimat oraz ciekawe dodatki. Tak wygląda dom Agnieszki Woźniak-Starak

Kilka lat temu Agnieszka Woźniak-Starak zamieszkała z dala od zgiełku miasta. Prezenterka oazę ciszy i spokoju znalazła w Konstancinie pod Warszawą. Zobaczcie, jak urządziła wnętrza.

Elegancko, przytulnie i z klasą. Tak Agnieszka Woźniak-Starak urządziła dom

Agnieszka Woźniak-Starak urządziła dom z dbałością o każdy detal. W pomieszczeniach znajduje się dużo otwartej przestrzeni, w której dominuje styl industrialny, o czym między innymi świadczą niezakryte elementy instalacji i modne żarówki wiszące na kablach.

Agnieszka Woźniak-Starak Instagram/@aga_wozniak_starak

Dziennikarka stawia również na ciekawe meble i dodatki. Na zdjęciu, które opublikowała na Instagramie, możemy zobaczyć nowoczesny, okrągły stół i barowe krzesła. W jednym z zakątków domu znajdują się duże okna w czarnych ramach, które wpuszczają mnóstwo światła i odsłaniają widok na ogród pełen drzew.

Dom Agnieszki Woźniak-Starak Instagram/@aga_wozniak_starak

Wnętrza są jednak nie tylko gustownie urządzone, ale wydają się również bardzo przytulne. W salonie możemy zobaczyć jasną kanapę, szary fotel oraz dopasowaną kolorystycznie do mebli leżankę dla psów. Dom Agnieszki Woźniak-Starak to także prawdziwe królestwo dla jej ukochanych pupili. Dziennikarka zadbała o to, aby czworonożni przyjaciele mieli dużo miejsca. W rozmowie z "Vivą!" przyznała, że głównie ze względu na nich zdecydowała się zamieszkać poza miastem.

Jak się ma pięć psów, nie można mieszkać na Pięknej. Coś za coś. Kocham zwierzęta i nie wyobrażam sobie bez nich życia powiedziała.

Dom Agnieszki Woźniak-Starak Instagram/@aga_wozniak_starak

W przygotowanej galerii u góry strony możecie zobaczyć, więcej zdjęć domu Agnieszki Woźniak-Starak. Są tam między innymi kadry ukazujące salon, taras, ogród oraz kuchnię dziennikarki.

