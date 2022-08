Kanye West opublikował kontrowersyjny post na Instagramie. Fałszywa okładka "The New York Timesa" informuje o śmierci Pete'a Davidsona. To specyficzna reakcja rapera na wieść o rozpadzie związku Davidsona z Kim Kardashian. Wcześniej West żywcem zakopał partnera byłej żony w teledysku do piosenki "Eazy".

