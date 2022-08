Monika Olejnik udostępniła ostatnio w mediach społecznościowych zdjęcie w butach z piór. Neonowe obuwie jakiś czas temu miała na stopach także Małgorzata Rozenek. Okazuje się, że nie tylko panie pojawiły się publicznie w tym samych rzeczach. Edyta Górniak, Agnieszka Hyży, czy Katarzyna Cichopek także zaliczyły wyjście w identycznych stylizacjach.

Nie tylko Monika Olejnik i Małgorzata Rozenek. Te panie też musiały się zmierzyć z faktem, ze miały na sobie te same rzeczy

Małgorzata Rozenek, Monika Olejnik KAPiF.pl, Instagram / Monika Olejnik screen

Małgorzata Rozenek kilka tygodni temu pojawiła się w garniturze na jednym z eventów. W oczy niespecjalnie rzuciła się oversizowa forma stylizacji, a przede wszystkim neonowe szpilki z piórami, które wyglądały bardzo oryginalnie. Nie mogła sobie odpuścić zakupu tego typu obuwia jedna z najbardziej popularnych w Polsce fanek ekscentrycznych szpilek - Monika Olejnik. Dziennikarka polityczna wyglądała w nich po prostu bezbłędnie. Całość z letnią sukienką w boho hafty prezentowała się zachwycająco.

Edyta Górniak, Agnieszka Hyży i Katarzyna Cichopek

Edyta Górniak, Agnieszka Hyży, Katarzyna Cichopek KAPiF.pl, Instagram / Katarzyna Cichopek screen

Takie sytuacje nie zdarzają się często, żeby trzy gwiazdy pojawiły się na wydarzeniu w tej samej kreacji w zbliżonych odstępach czasowych. Tak było w tym wypadku. Edyta Górniak, Agnieszka Hyży i Katarzyna Cichopek postawiły na szmaragdową, cekinową sukienkę o niebanalnym kroju. Wszystkie panie zaprezentowały się wdzięcznie, ale chyba sukienka najlepiej korespondowała z egzotyczną urodą Edyty Górniak.

Barbara Kurdej-Szatan i Zofia Ślotała

Barbara Kurdej-Szatan, Zofia Ślotała Fot. KAPiF

Barbara Kurdej-Szatan i Zofia Ślotała wiedziały, jak idealnie zaprezentować się w czarnej, długiej sukni aż do ziemi. Zdecydowanie bardziej modowo wyglądała stylistka, która do długiej sukni dobrała modny koczek. Kurdej-Szatan mogła zrezygnować z fal, bo sama sukienka stanowi już bardzo wyrazistą stylizację i nie potrzebuje spokojnego tła. Wystarczyło postawić na minimalizm i byłoby perfekcyjnie.

Jessica Mercedes i Maffashion

Jessica Mercedes, Maffashion Fot. KAPiF

Blogerki modowe pokazały, że są ponad podziałami oraz wykazały się piękną, kobiecą solidarnością, łapiąc się na ściance za ręce i pozując w tych samych stylizacjach. Czerń nigdy nie wyjdzie z mody, a te stylizacje z frędzlowymi spódnicami w roli głównej mogły się sprawdzić nawet w 2022 roku. Do tego najprostsza, basicowa bluza i mamy boski look gwarantowany. Obie panie wyglądały w tych stylówkach bezbłędnie.

Anna Lewandowska i Doda

Doda, Anna Lewandowska Foto. Instagram.com/dodgqueen, KAPiF

Anna Lewandowska i Doda doskonale wiedzą, co jest modne w danym sezonie. W związku z tym panie pojawiły się kilka sezonów temu w łudząco podobnych t-shirtach bez rękawów, ale za to z modnymi w tamtym czasie poduszkami. Trzeba przyznać, że jednak WAG nie zdała modowego egzaminu i zdecydowanie lepiej w tego typu koszulce prezentuje się Doda, która włożyła ją do krótkich spodenek i wyglądał w niej bardzo harmonijnie. U Anny Lewandowskiej zaszedł chaos stylizacyjny.

Małgorzata Rozenek i Jessica Mercedes

Małgorzata Rozenek, Jessica Mercedes KAPiF.pl

Małgorzata Rozenek i Jessica Mercedes założyły taką samą kreację we wzorzystą tkaninę. Perfekcyjna na pokazie jednej z kolekcji Macieja Zienia pojawiła się w identycznej kreacji, w której w 2014 roku wystąpiła Jessica Mercedes. Trochę inaczej je dopełniły, jeżeli chodzi o wybór dodatków - blogerka postawiła na kopertówkę Gucci, a Rozenek wybrała skromniejszą torebkę na złotym łańcuszku i właśnie prostotą wygrała. Nie zawsze trzeba emanować logo wielkiego domu mody, żeby wyglądać interesująco. Brawo!