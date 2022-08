Po kilku latach ponownie zrobiło się głośno na temat rzekomego romansu księcia Williama, który miał zdradzać księżną Kate z jej przyjaciółką, Rose Hanbury. Pikanterii tej historii dodaje fakt, iż arystokratka została wykluczona z bliskiego kręgu księżnej, chociaż mówiono, że są nierozłączne. Pałac robił wszystko, aby ratować wizerunek niepokornego księcia, nawet kosztem Meghan Markle.

Książę William zdradzał księżną Kate? TikTokerka nie ma obiekcji

Amanda Matta, znana na TikToku pod nazwą matta_of_fact, w jednym z nagrań przeanalizowała z pozoru wyglądający na idealny, związek księcia Williama i księżnej Kate. Jak sama zauważyła, do romansu księcia miało dojść nie tylko przed ślubem z księżną, ale i w czasie, gdy była w ciąży.

Amanda zauważyła, że książę William za czasów młodości był imprezowiczem i pałac miał mieć z nim znacznie więcej problemów niż z księciem Harrym. Jednak z uwagi na to, że to William jest przyszłym następcą tronu, tuszowano jego wyskoki w imię nieskazitelnego wizerunku władcy.

Książę William miał nawiązać bliższą znajomość z Rose Hanbury w 2017 roku, gdy Kate spodziewała się księcia Louisa. Podobno w pokojach służba znajdowała wykorzystane prezerwatywy. Gdy wybuchł skandal, a Rose Hanbury przestała być widywana w towarzystwie, dziennikarze "The Sun" poprosili Pałac Buckingham o komentarz w sprawie. Rzecznik rodziny królewskiej odmówił udzielenia informacji. Do akcji wkroczyli prawnicy z kancelarii London Harbottle and Lewis. Wystosowali oficjalne oświadczenie, w którym zaprzeczyli wszelkim pogłoskom oraz poinformowali, że mogą mieć one konsekwencje prawne.

Mówi się, że to rozwiązły tryb życia zaważył na ochłodzeniu kontaktów pomiędzy królewskimi braćmi, a książę Harry, który przez lata zbliżył się do księżnej Kate i traktował ją jak przyjaciółkę, nie mógł wybaczyć bratu zdrady. Mało tego, brytyjski tygodnik "OK! Magazine" podał, że to Meghan Markle skontaktowała się wówczas z mediami, aby poinformować, że książę William spotyka się z kochanką. Trzeba przyznać, że cała sprawa jest bardzo skomplikowana, jednak jak zauważa tiktokerka trochę za dużo tu zbiegów okoliczności jak na zwykły przypadek.