Maja Staśko zaprosiła Kaję Godek do oktagonu. Odpowiedziała. Karygodny pomysł

Maja Staśko w ubiegłym tygodniu ogłosiła, że będzie miała okazję zawalczyć na gali High League. Na obecną chwilę aktywistka zadeklarowała, że część wynagrodzenia przeznaczy na dwie organizacje charytatywne.

W rozmowie z portalem Vibez Maja Staśko wyznała, że na swojej liście ma już wybranych kandydatów na kolejnych przeciwników. Jej wymarzonymi rywalkami są kobiety, które mają zupełnie odmienne poglądy od niej. Mowa o Kai Godek i Magdalenie Ogórek.

Moi wymarzeni rywale to raczej osoby ze świata polityczno-społecznego, bo ja też jestem taką osobą. Na myśl przychodzi mi Magdalena Ogórek czy Kaja Godek. Z nimi chętnie bym zawalczyła - mówiła Maja Staśko.

Wygląda na to, że Kaja Godek postanowiła zareagować na propozycję Mai Staśko i zaproponowała jej inny pojedynek - rywalizację na strzelnicy. Konserwatystka od lat działa na rzecz zakazu aborcji i stara się o to, aby prawo do niej zostało całkowicie zakazane. W jej wypowiedzi nie mogło więc zabraknąć wstawki o "obronie życia" za pośrednictwem broni. Ironicznie zapytała Maję Staśko, czy nie byłaby potrzebna "słabszym kobietom", aby odeprzeć atak napastnika.

Jakaś Maja Staśko wyznała plotkarskiemu portalowi, że chciałaby się ze mną zmierzyć w pojedynku MMA. Mam lepszy pomysł. Porywalizujmy na strzelnicy. [...] Na strzelnicy mogłaby pozbierać na wsparcie jakiejś akcji na rzecz prawa obywateli do posiadania i noszenia broni. [...] Nie miałabym oporów wziąć udziału w akcji na strzelnicy. Prawo do życia to także prawo do obrony życia - swojego i najbliższych - gdy zdarzy się, że zagrozi mu przestępca. Posiadanie i noszenie broni jest szczególnie ważne dla kobiet, bo to one - słabsze fizycznie od mężczyzn - odpowiedziała Kaja Godek.

Dalsza dyskusja nie mogła się obyć bez kolejnej wypowiedzi Mai Staśko, która natychmiast skrytykowała wypowiedź Kai Godek i stwierdziła, że jest ona tak bardzo "pro-life", że chciałaby legalnego dostępu do broni, która odpowiada za masowe śmierci dzieci w Stanach Zjednoczonych.

Kaja Godek, co wynika z jej odpowiedzi do mnie, czuje się "cool", myśląc o zabijaniu ludzi. Działaczka jest taka "pro-life", że jest za bronią, która w USA odpowiada za masowe strzelaniny w szkołach i wyrokiem TK, który zabija osoby w ciąży - odpowiedziała Maja Staśko.

Przepychanka internetowa na razie skończyła się na krótkim wpisie Kai Godek, w którym zawzięcie broniła swoich przekonań i wyśmiała walkę antyprzemocowej aktywistki na oczach widzów.

