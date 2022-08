Kazimierz Marcinkiewicz nie należy do osób, które afiszują się z życiem prywatnym. Piętnaście lat temu był nie tylko premierem, lecz także prezydentem Warszawy z ramienia PiS-u. W 2005 roku dostał Wiktora dla najpopularniejszego polityka. Z czasem zamiłowanie do polityki zamienił na pasję do sportu. Od tamtej pory uczestniczy w maratonach, trenuje triathlon oraz sporty walki i uprawia jogę. Marcinkiewicz w tym roku skończy 63 lata i cały czas stawia sobie nowe wyzwania. Wziął udział w sztafecie Sprint Triathlon Gdynia. Został zauważony przez fotoreporterów, a największą uwagę przykuła jego umięśniona sylwetka. Robi wrażenie?

Kazimierz Marcinkiewicz zamienił politykę na pasję do sportu. Były premier bardzo się zmienił

Kazimierz Marcinkiewicz kocha sport, co można dostrzec, gdy przegląda się jego media społecznościowe. Były premier jest po sześćdziesiątce i jeszcze bardziej skupia się nad tym, by prezentować nienaganną formę.

Były polityk uwielbia sportową rywalizację. 6 sierpnia pojawił się na plaży nad polskim morzem, gdzie wystąpił jako uczestnik sztafety Sprint Triathlon Gdynia, w ramach zawodów sportowych IRONMAN Gdynia. Jak można przeczytać na stornie wydarzenia, każdy z uczestników musiał wykonać inne zadanie, począwszy od przepłynięcia dystansu 750 metrów, przebieżki pięciu kilometrów po wyścig kolarski o odległości 20 kilometrów. Marcinkiewicz zmierzył się z pływaniem, do czego pieczołowicie się przygotowywał. Uwadze fotoreporterów nie umknęła jego wysportowana i umięśniona sylwetka.

Były premier do serca wziął sobie hasło "w zdrowym ciele zdrowy duch". Można mu pozazdrościć nie tylko rewelacyjnej formy, lecz także konsekwencji. Więcej zdjęć Kazimierza Marcinkiewicza znajdziecie w naszej galerii na górze strony.