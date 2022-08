7 sierpnia 2021 roku Joanna Opozda i Antek Królikowski powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w kościele św. Wojciecha na warszawskiej Woli. Uroczystość miała zgromadzić aż 150 gości, którzy po ceremonii bawili się do białego rana w pałacu w Zdunowie. Państwo młodzi wynajęli do ślubu lamborghini, Joanna Opozda miała dwie suknie ślubne, a na przyjęciu nie zabrakło celebrytów z pierwszych stron gazet. Chociaż ceremonia była jak z bajki, Królikowski i Opozda nie doczekali jako para pierwszej rocznicy ślubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia Opozdy i Królikowskiego

Porzucili show biznes i wyjechali. Adam Strycharczuk jest kelnerem na Islandii

Minął rok od ślubu Królikowskiego i Opozdy. Kryzys w związku trwał już wtedy?

Niedługo po ślubie Joanna Opozda potwierdziła, że spodziewa się dziecka, jednak małżeństwo rozpadło się, zanim Vincent przyszedł na świat. Powodem miała być niewierność Antka Królikowskiego, który rzekomo zdradzał ciężarną żonę z sąsiadką (o historii związku pisaliśmy TUTAJ). Chociaż tuż po sierpniowej ceremonii nowożeńcy otrzymywali masę życzeń, a szczęścia na nowej drodze życia życzył im nawet sam Andrzej Duda, malkontenci już wtedy sugerowali, że związek pary nie przetrwa. Joanna Opozda bardzo mocno przeżywała wówczas każdy kąśliwy komentarz - czemu zresztą trudno się dziwić - i odpisywała hejterom na instagramowe zaczepki.

Podczas samego ślubu i wesela pary widać było jednak kilka niepokojących znaków. Tuż przed wejściem do kościoła Joanna Opozda wydawała się być dość niezadowolona. Na pierwszych zdjęciach sprawiała wrażenie nieco przygnębionej, a uśmiech zagościł na jej twarzy dopiero, gdy ona i Królikowski złożyli przysięgę małżeńską. Opozda nie zwlekała także z instagramową relacją i bardzo szybko zamieściła pierwsze zdjęcie jako żona Antka Królikowskiego (dziś próżno go szukać na jej profilu). Jak relacjonował Pudelek, po dojechaniu na miejsce wesela, świeżo upieczona żona także siedziała przez chwilę z nosem w telefonie, a następnie musiała w pojedynkę wejść do budynku, ponieważ jej małżonek zniknął z pola widzenia.

Mają 50 lat. Steczkowska, Lopez, Klum czerpią z życia

Obecnie Joanna Opozda i Antek Królikowski oczekują na wyznaczenie daty rozprawy rozwodowej, a o tym, że papiery trafiły do sądu, "Super Express" relacjonował już w maju. Aktorka pozbywa się też pamiątek po ślubie i zdecydowała się sprzedać obydwie suknie, w których wystąpiła podczas ceremonii.