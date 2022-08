Program "You Can Dance" cieszył się ogromną popularnością, a biorący w nim udział uczestnicy natychmiast zyskiwali grono fanów. Niektórym z nich udało się nawet na dłużej pozostać w świecie show-biznesu. Idealnym przykładem jest Ida Nowakowska, która pojawiła się w pierwszej edycji. Aneta Gąsiewicz nie zyskała aż takiej sławy, ale jak się okazuje, widzowie doskonale ją pamiętają.

Aneta Gąsiewicz wrzuciła do sieci zdjęcie z "You Can Dance". Internauci: Petarda

Aneta Gąsiewicz wróciła pamięcią do czasów, gdy występowała w "You Can Dance" i podzieliła się z internautami zdjęciem, które zostało wykonane na planie tanecznego show. Obok ubranej w kolorowy, sportowy strój Anety widzimy również Kingę Rusin, która wówczas występowała w roli prowadzącej.

Do fotografii wykonanej w 2008 roku dodała również żartobliwy komentarz oceniający jej ówczesny wygląd. Słowa te wypowiedziała w programie "America's Next Top Model" Tyra Banks, gdy komentowała zdjęcie jednej z uczestniczek show.

To jest tak złe, że najchętniej oceniłabym je na zero. Ale to jest niemożliwe, więc daję jeden - słyszymy na nagraniu.

Z kolei w opisie zadała internautom pytanie:

Zmieniłam się? - zapytała.

W sekcji komentarzy pojawiło się dużo pozytywnych słów. Większość osób nie zgadza się z jej surową oceną. Zdaniem internautów Aneta w 2008 roku wyglądała świetnie.

Pamiętam cię. Każda dziewczyna chciała wyglądać jak ty.

Kibicowałam ci i uwielbiałam twój styl! Petarda.

Byłam twoją fanką w tamtym czasie. Nawet grzywkę sobie zrobiłam.

Nagranie skomentowała również Jessica Mercedes.

Chciałam tak wyglądać, jak ty i tańczyć jak ty.

Jessica Mercedes TikTok/@anetagasiewicz

Aneta Gąsiewicz w odpowiedzi na komentarze nie kryła zaskoczenia i dziękowała za wszystkie miłe słowa.

Czym obecnie zajmuje się Aneta Gąsiewicz?

Przeglądając treści, które Aneta Gąsiewicz publikuje na Instagramie i TikToku można wywnioskować, że taniec odszedł na drugi plan. Obecnie uczestniczka "You Can Dance" pomaga innym twórcom w prowadzeniu profili w mediach społecznościowych.

