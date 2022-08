Anna Bardowska i Grzegorz Bardowski są znani z telewizyjnego programu miłosnego "Rolnik szuka żony". Para od 2020 roku remontuje swoje cztery kąty. Efektami metamorfozy dzieli się z obserwatorami w mediach społecznościowych. Para urządziła dom dla siebie i dójki dzieci Liwii i Jasia, którym szykują nowe pokoje. Na szczęście długi i mozolny remont wielkiego domu już powoli dobiega końca. Bardowscy wstawili do sieci zdjęcia, które pokazują jaki styl wnętrz wybrali. Jest jasno i przestronnie.

Jasne wnętrza i oryginalna tapeta. Bardowscy nie szczędzili pieniędzy na piękny wystrój domu

Anna Bardowska wrzuciła do sieci InstaStories, na których zaprezentowała efekty remontu. W każdym pomieszczeniu rządzą jasne kolory. Uwagę zwracają ogromne regały, które pewnie w przyszłości będą wypełnione ubraniami kobiety kochającej modę. Trzeba przyznać, że tak zagospodarowana przestrzeń na pewno świetnie się sprawdzi w przypadku czteroosobowej rodziny. Trudno oderwać wzrok od pięknej, oryginalnej tapety z końmi, która dodała do prostego pokoju charakteru.

Anna Bardowska, Grzegorz Bardowski, dom Instagram / @ania.bardowska screen

Anna Bardowska, Grzegorz Bardowski, dom Instagram / @ania.bardowska screen

Małżeństwo starało się wykorzystać każde wolne miejsce na pakowne szafy, które przy dwójce dzieci na pewno zdadzą egzamin pod względem praktycznym. Para przede wszystkim postawiła na biel i nowoczesne meble.

Jeżeli chodzi o pokój syna, to jest on utrzymany w tym samych barwach co reszta pomieszczeń. Wygodne biurko do nauki i sporo światła dziennego wpadającego przez okno na pewno będzie sprzyjać dobrym wynikom w nauce.

Anna Bardowska, Grzegorz Bardowski, dom Instagram / @ania.bardowska screen

Ciekawym uzupełnieniem przestrzeni jest regał drewniano-czarny. Niestandardowe połączenie kolorów wygląda bardzo intrygująco.

Anna Bardowska, Grzegorz Bardowski, dom Instagram / @ania.bardowska screen

Co myślicie o wnętrzach Bardowskich z "Rolnik szuka żony"? Stylowe?