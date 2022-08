Natalia Kukulska ma siostrę? Nie, to zdjęcie z córką. "Jakie podobne!"

Natalia Kukulska już od 22 lat jest żoną perkusisty Michała Dąbrówki. Para poznała się na gruncie zawodowym, gdy Dąbrówka dołączył do zespołu wokalistki. Ślub wzięli po dziesięciu latach znajomości i do dziś są nierozłączni, mimo że Kukulska w jednym z wywiadów przyznała, że musieli przejść przez kilka kryzysów. Piosenkarka dość często opowiada o prywatnym życiu, a rodzinnymi zdjęciami chętnie dzieli się na Instagramie. Niedawno fani Natalii Kukulskiej mieli okazję przyjrzeć się, jak bardzo podobny jest do niej syn. Teraz zachwycili się wspólną fotografią piosenkarki z córką.

Natalia Kukulska na zdjęciu z córką. Fani zachwycają się podobieństwem

Michał Dąbrówka i Natalia Kukulska doczekali się trójki dzieci. Najstarszy syn Jan przyszedł na świat niedługo po ślubie pary, córka Anna urodziła się pięć lat później, a najmłodsza pociecha Laura, dołączyła do rodziny w 2017 roku. Kukulska jak na razie chroni prywatność pięciolatki, jednak chętnie dzieli się zdjęciami ze starszymi dziećmi. Na Instagram wokalistki trafiła fotografia z 17-letnią Anną. Obie panie ubrane są w stylizacje w identycznych kolorach, a w dodatku córka odziedziczyła po Kukulskiej burzę pięknych, kręconych włosów.

Zielenie. Dzielenie. Dzień lenia. Gdzie Ania, a gdzie ja - podpisała post Kukulska.

Fani zachwycili się nie tylko urodą bohaterek fotografii, ale także ich niesamowitym podobieństwem.

Jak siostry.

Piękne i jakie podobne.

Prześliczne kobiety - czytamy w komentarzach.

Starsza córka Natalii Kukulskiej ma jeszcze sporo czasu, aby wybrać ścieżkę kariery, wiadomo już jednak, że syn wokalistki idzie w ślady rodziców. Jan Dąbrówka, podobnie jak jego ojciec, został perkusistą, a obecnie studiuje na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.