Robert Lewandowski właśnie rozpoczął nowy etap w życiu i oficjalnie dołączył do FC Barcelony. 5 sierpnia odbyła się jego oficjalna prezentacja na stadionie Camp Nou, na której nie mogło zabraknąć bliskich piłkarza. Mama, siostra i żona Lewego zadały szyku podczas tego wyjątkowego wydarzenia, a media natychmiast obiegły pamiątkowego zdjęcia. Uwagę fanów zwrócił pewien szczegół w stylizacji Anny Lewandowskiej.

Anna Lewandowska zaliczyła wpadkę na stadionie? Fani nie byli przekonani

Żona Roberta Lewandowskiego stara się wspierać go na każdym kroku, co dumnie dokumentuje w mediach społecznościowych. Tym razem na jej Instagramie pojawił się post, w którym przyznała, że mąż jest jej ogromną motywacją, a podczas prezentacji towarzyszyło jej wiele emocji. Anna Lewandowska tego dnia postawiła na niebieską mini, która kolorystycznie nawiązywała do nowych barw klubu ukochanego. Zestawiła ją z białymi szpilkami i okularami.

Choć zdecydowana większość fanów była zachwycona kreacją trenerki fitness, uwagę jednej z obserwatorek skradł pewien szczegół. Na sukience Anny Lewandowskiej dostrzegła plamę, która jej zdaniem wszystko zepsuła. Inni pisali o rękawach, które miały poszerzać barki, oraz źle wyprasowanym materiale.

Pani Aniu, piękna stylizacja, ale ta czarna plama na sukience wszystko psuje. Mam nadzieję, że to tylko brudny obiektyw. Super rodzina i jeszcze raz gratulacje dla męża.

Nie rozumiem poszerzania sobie barów. Gdyby odciąć te okropne rękawki, to by było super.

Na innym zdjęciu widać wymiętoloną sukienkę. Słabo - czytamy.

Anna Lewandowska zaliczyła wpadkę Facebook Anna Lewandowska

Anna Lewandowska z pewnością długo przygotowywała się do tego dnia i starała się dopiąć każdy szczegół stylizacji na ostatni guzik. Wcześniej wspomniana plama okazała się być muchą, której najwidoczniej przypadła do gustu sukienka i postanowiła na niej chwilę spocząć.

