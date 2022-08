Ida Nowakowska prędko nie odpuści karmienia piersią. To wyznanie zaskoczyło fanów

W maju 2021 oku Ida Nowakowska i jej mąż Jack Herndon powitali na świecie swoje pierwsze dziecko, Maxa. Gwiazda kilka dni po wyjściu ze szpitala pojawiła się na finale programu "Dance Dance Dance" i błyskawicznie wróciła do pracy. Dziś regularnie widujemy ją w propozycjach ramówki TVP - prezenterka ani trochę nie zwalnia tempa. Mimo to, jest równie zaangażowana w życie rodzinne i wychowanie syna. W ostatnim czasie odpowiedziała na pytania fanów dotyczące karmienia piersią.

REKLAMA

Zobacz wideo Ida Nowakowska planuje powiększenie rodziny? "Chcę, by syn miał rodzeństwo"

Beata Tyszkiewicz nie wychodzi już nawet na spacery

Ida Nowakowska o karmieniu piersią

Gwiazda opublikowała na Instagramie relację, w której widzimy, jak trzymając na rękach ponadrocznego syna karmi go piersią. Nowakowska w opisie do krótkiego filmiku wytłumaczyła, że ma zamiar to robić "minimum do dwóch lat".

À propos waszych wiadomość w sprawie karmienia piersią. Tak, nadal karmię, zamierzam do dwóch lat minimum - przyznała bez ogródek Ida Nowakowska.

Ida Nowakowska karmi piersią fot. Instagram

Zobacz też: Castingi "You Can Dance". Cichopek w jeansie, Nowakowska jak zwykle... Show skradła Herbuś. Premia dla stylisty!

Ile powinno się karmić piersią?

Zalecenia na temat karmienia piersią są różne i należy podejść do nich indywidualnie. Według rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia karmienie piersią powinno być kontynuowane przez minimum dwa lata. Amerykańska Akademia Pediatryczna zaleca zaś 12 miesięcy, natomiast Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci wydało oświadczenie, że karmienie mlekiem matki powinno trwać tak długo, jak wynika to z indywidualnych potrzeb mamy i dziecka.