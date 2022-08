Maffashion nie ma ostatnio najlepszego czasu w życiu. Głośne rozstanie z Sebastianem Fabijańskim odbyło się w atmosferze skandalu. Choć blogerka nie wypowiadała się na ten temat, inni zrobili to za nią. W jej stronę padły oskarżenia o romans, a zaangażowana w sprawę Rafalala udzielała licznych wywiadów, podsycając plotki. Cała afera nieco przycichła, a Julia Kuczyńska postanowiła nie prać brudów w mediach społecznościowych. Skupia się za to na pracy i nowych kampaniach reklamowych. Zawirowania w życiu osobistym nie sprawiły, że jest mniej aktywna. Co więcej, ostatnio udowodniła, że ma sporo dystansu do siebie. Wrzuciła krótkie nagranie, na którym pokazała odkryty brzuch.

Maffashion pokazała skórę na brzuchu

Maffashion nie ma problemu z tym, by pokazywać swoje niedoskonałości. Po urodzeniu dziecka wprost mówiła o wypadających włosach i problemach hormonalnych. Od lat choruje na niedoczynność tarczycy. W postach do fanów pokazuje, że nie jest idealna, nie stroni od zdjęć bez makijażu, czy bez filtrów. Tym razem nagrała krótki filmik, na którym widzimy, jak naciąga skórę na brzuchu. Ta pozostała nieco mniej elastyczna po ciąży.

Zaraz będą dwa lata - podpisała nagranie.

Maffashion pokazała skórę na brzuchu fot. instagram.com/maffashion_official



Jeden ruch ręką wystarczył, by przekonać się, że skóra nie jest idealnie gładka. Mierzy się z tym wiele kobiet po ciąży, a często brzuch nie wraca do dawnej elastyczności, co jest całkowicie normalne. Blogerka zdaje się tym nie przejmować i pozytywnie podchodzić do swojego ciała. Zobacz też: Maffashion otworzyła się po rozstaniu z Sebastianem Fabijańskim. "Trzymasz się?"

