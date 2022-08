Jason Momoa jako steward w samolocie. Nagranie hitem TikToka

Jason Momoa to obecnie jedno z najbardziej gorących nazwisk w Hollywood. Ogromną popularność przyniosła aktorowi rola "Aquamana" na podstawie kultowych komiksów DC. Okazuje się, że gwiazdor ma do siebie sporo dystansu. Ostatnio podczas jednego z lotów postanowił się przebranżowić i wyręczył obecne na pokładzie stewardessy. Filmik z Jasonem Momoa wręczającym wodę pasażerom trafił na TikToka.

Jason Momoa zrobił niespodziankę pasażerom i zaczął roznosić im butelki z wodą

Warto podkreślić, że aktor zarabia na tyle dobrze, że spokojnie może sobie pozwolić na prywatny odrzutowiec. Jason Momoa z chęcią jednak korzysta z publicznego transportu. Ostatnio był pasażerem linii lotniczych Hawaiian Airlines. Ku zaskoczeniu pasażerów w pewnym momencie aktor chwycił za jeden z wózków stewardessy, po czym zaczął roznosić wszystkim butelki z wodą. Trzeba przyznać, że otrzymać wodę od samego Aquamana to prawdziwa przyjemność. Filmik, który trafił na TikToka, w krótkim czasie wyświetlono ponad sześć milionów razy i zyskał ponad 800 tysięcy polubień.

Okazuje się, że cała akcja nie jest przypadkowa, bowiem aktor jest właścicielem firmy produkującej wodę Mananalu. Dodajmy, że w ubiegłym roku Jasona Momoę można było zobaczyć w wielu głośnych produkcjach. Aktor pojawił się w nowej wersji "Diuny", gdzie wcielił się w rolę Duncana Idaho. Zagrał także w serialu "See" oraz filmie "Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera". W 2023 roku planowana jest premiera drugiej części "Aquamana". Film ma roboczy tytuł "Aquaman and the Lost Kingdom". Prywatnie aktor jest mężem Lisy Bonet. Para pobrała się w 2017 roku. Wspólnie wychowują dwójkę dzieci.

