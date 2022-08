Rozpad związku Julii Kuczyńskiej i Sebastiana Fabijańskiego odbył się w cieniu medialnego skandalu. Krótko po oświadczeniu aktora, który potwierdził, że jego spotkanie z Rafalalą nie miało nic wspólnego z promocją filmu, Maffashion poinformowała, że ona i Fabijański nie są już razem. Aktor, chcąc chyba załagodzić sytuację, udzielił wywiadu, w którym nie tylko przyznał się do zdradzania byłej partnerki, ale też przerzucił na nią część odpowiedzialności za problemy w ich relacji. Sebastian Fabijański poinformował także, że dowiedział się o romansie Kuczyńskiej. Aktor dość często odnosił się zresztą w mediach społecznościowych do całej afery, m.in., publicznie przepraszając syna. Przez cały ten czas Julia Kuczyńska odmawiała komentarzy lub odpisywała jedynie zdawkowo. Teraz influencerka zdecydowała się zorganizować instagramowe Q&A i odpowiedzieć na pytania fanów.

REKLAMA

Zobacz wideo Maffashion potwierdza rozstanie

Gwiazdy wspominają poród. Co łączy Markle z Julią Rosnowską?

Julia Kuczyńska o swoim samopoczuciu. Odpowiada na pytania fanów

Zachęceni przez Kuczyńską fani skupili się w dużym stopniu na tym, jak się czuje i jak radzi sobie z całą medialną aferą. Maffashion zapytana, jak się trzyma, odpowiedziała krótko.

Dziękuję. Stabilnie. Od teraz tylko lepiej - napisała.

InstaStories Maffashion instagram.com/@maffashion_official

Dodała także, że jest "na fali wznoszącej" i ma nadzieję, że tak już pozostanie. Influencerka wyjawiła również, co jest obecnie jej największym marzeniem.

Pozałatwiać kilka spraw. Dopilnować kwestii zdrowotnych. I mieć dużo spokoju - odpowiedziała Maffashion.

InstaStories Maffashion instagram.com/@maffashion_official

Julia Kuczyńska w instagramowym Q&A nawiązała również do syna. Opowiedziała, że Bastek od pewnego czasu lepiej sypia. Przyznała także, że już dwa tygodnie po porodzie wróciła do pracy i na krótko stawiała się na planie kampanii reklamowych. Maffashion nie ukrywa, że zawdzięcza to pomocy niani, a dodatkowa opieka nad dzieckiem pozwoliła jej także znaleźć trochę czasu dla siebie.

InstaStories Maffashion instagram.com/@maffashion_official

Pierwsza żona Majdana to znana projektantka, a eks Kraśki poznała go z obecną żoną

Maffashion i Sebastian Fabijański spotykali się od 2019 roku. Blogerka i aktor byli widziani na randce kilka dni po tym, gdy Kuczyńska poinformowała o rozstaniu z Czarkiem Jóźwikiem, a w mediach plotkowano, że youtubera zostawiła właśnie dla Fabijańskiego. W 2020 roku urodził się syn influencerki i aktora - Bastian. Na początku lipca Maffashion poinformowała, że ona i ojciec jej syna nie są razem od kilku tygodni.