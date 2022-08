Joanna Opozda cała w złocie. Dokąd się tak wystroiła? Sugestywny opis

Joanna Opozda, która w lutym tego roku została mamą, dość szybko zdecydowała się na powrót do pracy. Aktorka jeszcze przed porodem rozstała się z Antkiem Królikowskim, a jak tłumaczyła w maju rozmowie z "Party", mimo że wolałaby spędzać czas z synem, musiała wrócić do obowiązków zawodowych, aby utrzymać rodzinę. Na Instagramie Opozdy regularnie pojawiają się więc zdjęcia z profesjonalnych sesji, eventów czy też informacje o nowych rolach filmowych i serialowych. Na początku sierpnia mama Vincenta zamieściła fotografię, która z jednej strony wygląda jak zapowiedź kolejnego projektu zawodowego, chociaż jej opis może równie dobrze nawiązywać do życia prywatnego aktorki.

Joanna Opozda w złotej kreacji. Dodała tajemniczy opis

Na InstaStories aktorki trafiło zdjęcie, którą sama wykonała, stojąc przed lustrem. Joanna Opozda jest na nim ubrana w błyszczącą złotą suknię sięgającą ziemi. Spektakularna wieczorowa kreacja przewiązana jest w talii paskiem, a strój dopełniają buty na wysokim obcasie. Miejsce, w którym pozuje Opozda, przypomina bardzo elegancką garderobę.

Poszukiwania czas zacząć - podpisała zdjęcie.

Opis jest niezwykle tajemniczy, a Opozda nie zdradziła dokładnie, z jakiej okazji wskoczyła w złotą kreację. Niewykluczone jednak, że ma ona coś wspólnego z nowym filmem, który aktorka zapowiedziała na Instagramie kilka dni wcześniej. Zdradziła fanom, że rozpoczyna pracę nad produkcją, w której zagra m.in. z Mateuszem Banasiukiem. Kiedyś tworzyli duet w "Pierwszej miłości". Jak na razie nieznana jest jednak fabuła filmu ani jego tytuł.

W ostatnim czasie Joanna Opozda nie może zresztą narzekać na brak propozycji zawodowych. Na polską premierę czeka także dramat Lecha Majewskiego "Brigitte Bardot cudowna", w którym była partnerka Królikowskiego wcieliła się w tytułową rolę. To jednak nie koniec sukcesów - produkcja dostała się do konkursu głównego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.