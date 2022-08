Ostatnie tygodnie to wielkie zmiany i prawdziwe emocje w życiu rodziny Lewandowskich. Przez siedem lat żyli w Niemczech, teraz przeprowadzają się do hiszpańskiej Barcelony. Kilka dni temu Anna Lewandowska wrzuciła do sieci pożegnalny filmik z Monachium, w którym przyszły na świat jej dwie córki: Klara i Laura. Teraz na InstaStories możemy już zaobserwować ujęcia z nowego miejsca.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska wpadła do wody. Potrzebowała pomocy

Lewandowska odkopała zdjęcia z zaręczyn i ślubu. Patrzymy na buty Roberta

Anna Lewandowska wstawiła pierwsze zdjęcia z nowego miejsca. Kremowa sypialnia wygląda na bardzo przytulną

Żona kapitana reprezentacji Polski wrzuciła pierwsze wideo po przeprowadzce do Barcelony. Lewandowska przyznała, że zamieszanie związane z przeniesieniem do nowego miejsca nie oznacza zapomnienia o priorytetach. Chociaż przyznała, że zdarzyło jej się zgrzeszyć.

Mój prywatny armagedon trwa, czyli przeprowadzka, ale jak wiecie zawsze podkreślam, żeby mimo wszystko starać się trzymać dietę. Co prawda zgrzeszyłam, nawet przez dwa dni, bo tutaj wjechały nawet pudełka pizzy. Natomiast powracam już do swojego rytmu - powiedziała Anna Lewandowska na InstaStories.

Anna Lewandowska Fot. Instagram.com/annalewnadowskahpba

Anna Lewandowska wstawiła też zdjęcie z nowej sypialni. Widać na nim, że trenerka fitnessu lubi prosty, minimalistyczny styl. Duża ilość tkanin i elegancka pościel powodują, że wnętrze jest wyjątkowo przytulne. Zasnąć w takiej kremowej sypialni z pewnością jest bardzo przyjemnie.

Anna Lewandowska Fot. Instagram.com/annalewandowskahpba

Anna Lewandowska podzieliła się też ujęciami z drogi na plażę. Z pewnością słoneczna pogody i zachwycające okoliczności przyrody w Barcelonie sprzyjają totalnemu relaksowi.

Media o majątku Lewandowskiego. "Bogatsi tylko Neymar, Messi i Ronaldo"