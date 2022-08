Sandra Kubicka, która przez wiele lat mieszkała w Stanach Zjednoczonych, zbudowała imponującą karierę jako fotomodelka. W 2019 roku zyskała dużą rozpoznawalność także w Polsce - dzięki udziałowi w "Tańcu z Gwiazdami". Zwłaszcza że w tanecznym show zajęła wysokie trzecie miejsce. Jak wynika z mediów społecznościowych, modelka świetnie odnalazła się w Warszawie. Czuje, że tu jest jej dom, i wiedzie szczęśliwe życie u boku ukochanego Barona. Na Instagramie Kubicka jest zresztą bardzo aktywna i dzieli się z fanami bardzo dużą częścią prywatnego życia. Zdarza jej się nawet pokazać relację z salonu piękności.

Gwiazdy wspominają poród. Co łączy Markle z Julią Rosnowską?

Sandra Kubicka chwali się pedicurem

Lato to okres, kiedy zdecydowanie częściej odsłaniamy stopy, co skłania nas do wizyt w salonie. Nie jest to obce także Sandrze Kubickiej, która postanowiła zadbać o paznokcie. Modelka zamieściła na InstaStories efekt, przebierając radośnie palcami ze świeżo nałożonym lakierem. Celebrytka pochwaliła się obserwującym, że pierwszy raz pomalowała paznokcie na niebiesko, nazywając wybrany przez siebie kolor "smerfowym".

stopy Sandry Kubickiej instagram.com/@sandrakubicka

Sandra Kubicka to zresztą niejedyna gwiazda, która w ostatnim czasie zaprezentowała fanom tę część ciała. Nie tak dawno głośno było o nieudanym pedicurze Victorii Beckham, której mąż porównał stopy do... skorupiaków. Z kolei Kinga Rusin podzieliła się na Instagramie widokiem zielonych paznokci u stóp na tle rajskich widoków. Temat stóp podjęła także Irena Kamińska-Radomska z "Projektu Lady", ganiąc Polaków za zdejmowanie butów w miejscach publicznych.