Rose Hanbury przez lata była najlepszą przyjaciółką księżną Kate. Arystokratka i jej starszy o 24 lata mąż David Cholmondeley byli częstymi gośćmi na dworze królewskim. Księżna Kate zerwała jednak relacje z Hanbury przez medialny skandal, który wybuchł w 2019 roku. To właśnie wtedy zaczęły się spekulacje, że około trzy lata wcześniej najstarszy syn księżnej Diany zdradzał żonę z Hanbury. Na tym jednak nie koniec.

Książę William zdradził księżną Kate? Kochanka miała zaspakajać jego fetysz

Książę William ma nieślubną córkę?

Rose Hanbury i starszy od niej o niemal ćwierć wieku markiz David Cholmondeley pobrali się w 2009 roku. Ceremonię przyspieszył fakt, że arystokratka była w ciąży i spodziewała się bliźniąt. Siedem lat później na świat przyszła córka pary - lady Iris Marina Aline Cholmondeley. Niektórzy jednak wątpią w to, że ojcem dziewczynki jest markiz. Do tego grona należy tiktokerka Tasha, która pod pseudonimem Tishtoking publikuje w sieci filmiki na temat rodziny królewskiej. Kobieta twierdzi, że ma "dowody" na to, że Iris jest nieślubną córką księcia Williama.

Po pierwsze - dziewczynka urodziła się w czasie, w którym zagraniczna prasa pisała o domniemanym romansie Hanbury i księcia Williama. Na tym jednak mnie koniec. Tiktokerka twierdzi, że plotkowano również o tym, że ze względu na różnicę wieku Hanbury i jej mąż mieli się od siebie oddalić. Rzekomo ich intymne relacje wygasły, dlatego 62-letni David Cholmondeley ma nie być ojcem Iris Mariny Aline.

Rodzina królewska nigdy nie odniosła się do tych rewelacji. Wiadomo jedynie, że księżna Kate i Rose Hanbury nie są już razem widywane.