Córki Cezarego i Katarzyny Żaków nie są sławne. Jedna chciała być. "Po moim trupie"

Katarzyna i Cezary Żakowie od lat tworzą zgrany duet i wydają się zgodną parą zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Doczekali się dwóch córek - Aleksandry i Zuzanny - które w przeciwieństwie do znanych rodziców nie związały przyszłości z aktorstwem i obrały własną drogę.

Czym się zajmują córki Cezarego i Katarzyny Żaków?

Pod koniec 2019 roku Katarzyna Żak wraz z córkami pojawiła się w programie "Dzień dobry TVN". Aktorka wprost powiedziała, że cieszy się, że jej pociechy nie zostały aktorkami.

Ręce do Boga złożyłam, żeby tak się nie stało. To wymodlone. Uważałam, że to jest bardzo trudny zawód dla kobiety. Poza tym, będąc córkami bardzo popularnego taty, miałyby bardzo trudno - powiedziała.

Urodzona w 1995 roku Zuzanna od zawsze chciała zostać lekarzem. Marzenie udało się zrealizować. Trzy lata temu ukończyła studia medyczne i myśli, aby w przyszłości związać życie zawodowe z interną i pediatrią.

Poszłam w zupełnie inną stronę niż rodzice. Jeśli chodzi o sugestie rodziców, to były właśnie takie, żeby nie wybierać zawodu aktora, a jeśli chodzi o jakieś konkretne propozycje, to nie. To był mój wybór. Zawsze tak chciałam - zdradziła Zuzanna w "Dzień dobry TVN".

Z kolei Aleksandra na co dzień produkuje programy dla dzieci. Co ciekawe, starsza córka Cezarego i Katarzyny Żaków kiedyś myślała o tym, by zostać aktorką. Jej tata był jednak zdecydowanym przeciwnikiem tej ścieżki kariery.

To bardziej tata mówił: "Nie, po moim trupie". Jestem blisko branży, ale po drugiej stronie kamery - powiedziała Aleksandra.

Cezary i Katarzyna Żakowie nie ukrywają, że są bardzo dumni z córek i cieszą się, że Aleksandra i Zuzanna odnoszą sukcesy, a także spełniają się w swojej pracy.

