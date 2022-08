Justin i Hailey Bieber na spacerze jak normalna para. No, prawie [WIDEO]

Justin Bieber kilka miesięcy temu poinformował, że w ostatnim czasie ma problemy ze zdrowiem. U piosenkarza zdiagnozowano zespół Ramsaya Hunta, który sparaliżował mu część twarzy. Ze względu na swój stan był zmuszony odwołać koncerty. Muzyk na Instagramie opowiadał, że w walce ze schorzeniem pomaga mu wiara. Wygląda na to, że czuje się już lepiej, bo wrócił do pracy i wystąpił we Włoszech. Justin Bieber już podzielił się relacją z wyjazdu w mediach społecznościowych, a fanów urzekła Hailey Bieber, która z dumą nagrywała go za kulisami.

W przerwie od pracy Justin Bieber wybrał się z żoną na spacer uliczkami Florencji. Para zatrzymała się w jednej z lokalnej pizzerii, gdzie mieli okazję skosztować prawdziwej włoskiej kuchni. Wybór padł na małą knajpkę, która została wyposażona w stoliki na dworze. Oprócz tego modelka zjadła lody, a jej mąż po drodze pił mrożony napój. Podczas wspólnego posiłku zrezygnowali z towarzystwa ochroniarzy. Ci jednak byli musieli ich osłaniać podczas późniejszej przechadzki.

Tego dnia Hailey Bieber była ubrana w klasyczną mini w kratkę oraz top, natomiast Justin Bieber postawił na granatowy komplet z białym wzorem. Całość uzupełniała charakterystyczna czapka z daszkiem.

Hailey Bieber od czterech lat jest żoną Justina, jednak część fanów wciąż nie pogodziła się z jego rozstaniem z Seleną Gomez. Ostatnio modelka odniosła się do komentarzy, które są kierowane pod jej adresem. Wszystko za sprawą jednego z filmików, do którego użyła piosenki "One Time". W komentarzach wytykano jej, że Bieber napisał kawałek dla byłej dziewczyny.

