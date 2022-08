Tak Meghan Markle wyglądała, zanim stała się bogata. Dziewczęce loki i... diastema

Meghan Markle wiedzie chyba aktualnie życie, o jakim przez długi czas marzyła. Odkąd razem z księciem Harrym opuściła Londyn i brytyjski dwór, nie musi brać udziału w wielu publicznych wydarzeniach, podczas których zaliczała wpadki, czy po prostu nie miała ochoty bywać. Ponadto, a właściwie przede wszystkim, skupia się na wychowywaniu trzyletniego synka Archiego oraz rocznej Lilibet. Choć w sieci jest niewiele zdjęć z jej młodości, pojedyncze, które ujrzały światło dzienne, postanowiliśmy przypomnieć z okazji jej 41. urodzin.

Meghan Markle na zdjęcia z młodości. Tak wyglądała zanim stała się sławna

Zapewne większość ludzi kojarzy Meghan Markle z serialu "W garniturach", który do dziś chętnie oglądany jest na platformie Netfliks. Kiedy amerykańska aktorka pojawiła się na ekranie, była już dojrzałą kobietą, która zdążyła zadbać o swój wizerunek. Kiedy natomiast wyszła za wnuka królowej Elżbiety II, nie musiała martwić się o finanse. Ten stan trwa do dziś, ale jeszcze 20 lat temu nie było tak kolorowo. Na hulających w sieci zdjęciach widać wyraźnie, że Meghan była uroczą nastolatką, która nie przykuwała aż takiej wagi do perfekcyjnie ułożonej fryzury czy makijażu. Na głowie można dostrzec dziewczęce loczki, a i zęby miała jeszcze niezrobione. Była posiadaczką diastemy.

