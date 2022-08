Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel spotkali się na ulicy. Są zdjęcia! Nie brakowało emocji

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel w marcu tego roku, po 17 latach związku, ogłosili rozstanie. Małżonkowie mieli nie komentować swojej decyzji ze względu na dobro dzieci. Tancerz jednak się wyłamał i udzielił kilku wywiadów. W jednym z nich sugerował nawet, że prezenterka odeszła do innego mężczyzny. Wygląda na to, że małżonkowie jednak doszli do porozumienia, przynajmniej w kwestii opieki nad dziećmi. Świadczą o tym zdjęcia, które zrobił im paparazzo.

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek przyłapani przez paparazzo

Marcin Hakiel zabrał dzieci do USA. Choreograf relacjonował wyjazd na Instagramie. Okazuje się, że jego wakacje z Adamem i Helenką dobiegły już końca. Na Lotnisku Chopina w Warszawie, gdzie wylądowali, nie czekała na nich jednak Katarzyna Cichopek. Był za to paparazzo, który pojechał za tancerzem i jego pociechami aż pod dom. Hakiel spędził z dziećmi jeszcze godzinę w domu. Później pod jego mieszkanie podjechała Katarzyna Cichopek. Małżonkowie się nie unikali. Mężczyzna wyszedł przed bramę wraz z dziećmi, by te mogły przywitać się z mamą. Pomógł nawet otworzyć bagażnik i zapakował walizki dzieci do auta prezenterki "Pytania na śniadanie". Porozmawiali chwilę i nie brakowało emocji. Te były widoczne zwłaszcza na twarzy tancerza. Widać również, że Cichopek stęskniła się za pociechami.

Jak widać, byli zakochani potrafią się dogadać. Przypomnijmy, że wciąż niewiele wiadomo na temat rozwodu pary. Do mediów wyciekły jedynie informacje, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mogą otrzymać go jeszcze w sierpniu tego roku. Nie spotkają się jednak na sali rozpraw, ale połączą z sędzią przez komunikator internetowy.