Sandra Kubicka aktywnie prowadzi konto na Instagramie i chętnie dzieli się z internautami informacjami o sobie. Modelka nie unika trudnych tematów. W 2021 roku poinformowała, że cierpi na zespół policystycznych jajników, który m.in. wywołuje problemy z miesiączkowaniem i płodnością. Oprócz tego pogarsza się stan cery, występują wahania nastroju i wagi. Kubicka natychmiast podjęła odpowiednie kroki, aby odzyskać zdrowie i dobre samopoczucie. Teraz pochwaliła się, że leczenie przyniosło pozytywne zmiany i zaczęła już widzieć efekty.

Sandra Kubicka pokazuje zmiany, które zaszły w jej wyglądzie

Modelka opublikowała na Instagramie krótkie nagranie, na którym zaprezentowała, jak przez 12 miesięcy zmieniła się jej sylwetka. Do filmu dodała wpis, w którym opowiedziała o objawach choroby, których doświadczyła.

Dużo może się zmienić w rok. Jeszcze rok temu miałam insulinooporność, pryszcze na całej buzi, byłam spuchnięta, nie miałam owulacji ani miesiączki - napisała na początku.

W dalszej części wpisu podkreśliła, że walka o zdrowie i dobre samopoczucie nie była łatwa. Przy okazji zapowiedziała, że nie zamierza spocząć na laurach i to jeszcze nie koniec zmian.

Ta droga nigdy nie jest łatwa i na pewno jest jeszcze cięższa, gdy walczysz z chorobą. Natomiast chcę wam powiedzieć, że jeżeli odnajdziecie w sobie resztki siły i motywacji, które gdzieś ugrzęzły, to wszystko się uda. Dużo zmieniło się w rok, a to jeszcze nie koniec - czytamy na Instagramie.

Pod postem internautki nie tylko dziękowały modelce za to, że otwarcie opowiada o chorobie, lecz także dzieliły się swoimi historiami.

Tak tego dziś potrzebowałam. Sama mam PCOS i też walczę, aby było lepiej.

Też z tym walczę, jest coraz lepiej, u mnie jeszcze doszedł podwyższony kortyzol, psychoterapia, leki.

W odpowiedzi na powyższe komentarze Kubicka wyznała, że miała również podwyższony testosteron oraz depresję.

Sandra Kubicka pokazała rozstępy. "Wiele miesięcy we łzach"

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.