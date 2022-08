Anna i Robert Lewandowscy pobrali się w czerwcu 2013 roku, a po kilku latach doczekali dwóch córek - urodzonej w 2017 roku Klary i młodszej o trzy lata Laury. Przez wiele lat całą rodziną mieszkali w Monachium, jednak ze względu na transfer Lewego do FC Barcelony latem tego roku opuścili Bawarię. Zapewne przeprowadzka i pakowanie rodzinnych pamiątek skłoniły trenerkę do wspomnień, a na Instagramie opublikowała zdjęcia z zaręczyn i nowożeńskiej sesji. Wiedzieliście, że Robert Lewandowski do ślubnego garnituru założył białe trampki?

Anna Lewandowska opublikowała pamiątkowe zdjęcia z mężem

Anna - wtedy jeszcze Stachurska - i Robert Lewandowski są parą już od czasów studenckich. W 2010 roku zamieszkali razem w Dortmundzie, a rok później Lewy poprosił ukochaną o rękę podczas wakacji na Malediwach. Podczas jednego z instagramowych Q&A trenerka, już po latach od tego wydarzenia, przyznała, że zaręczyny były dla niej zaskoczeniem, zwłaszcza że odbyły się... w wodzie.

Zakochani wzięli ślub dwa lata później, a ceremonia miała miejsce w podwarszawskim Serocku. Pan młody miał garnitur uszyty przez pracownię La Mania, a panna młoda suknię projektu Macieja Zienia. Niezwykle głośne i medialne wydarzenie przyciągnęło tłumy fotoreporterów, a Annę i Roberta Lewandowskich odgradzało od nich rzekomo aż 20 ochroniarzy. Na oficjalnych zdjęciach ze ślubu pary piłkarz do eleganckiego garnituru miał równie eleganckie, czarne półbuty. Okazuje się, że wyskoczył z nich do wykonanej później sesji. Na fotografiach udostępnionych przez Annę Lewandowską jej ukochany paraduje bowiem w białych trampkach.

Anna i Robert Lewandowscy instagram.com/@annalewandowskahpba

Teraz przed Lewandowskimi nowy rozdział w życiu. Na początku sierpnia pożegnali się z Monachium, gdzie mieszkali przez ostatnie osiem lat. Zakończyli przeprowadzkę, jednak dostąd nie ujawnili, gdzie dokładnie się przenoszą i czy planują zamieszkać w samej Barcelonie.