Katarzyna Sokołowska pokazała poporodowy jadłospis i się zaczęło. Fani oburzeni

Katarzyna Sokołowska wiosną tego roku poinformowała, że spodziewa się dziecka z partnerem Arturem Kozieją. 18 lipca udało nam się ustalić, że syn jurorki "Top Model" jest już na świecie, a kilka dni później Sokołowska potwierdziła tę informację, zamieszczając na Instagramie pierwsze zdjęcie chłopca. Choć reżyserka pokazów mody nie zwlekała z powrotem do pracy i na początku sierpnia stawiła się na konferencji "Top Model", nadal ceni wolny czas w rodzinnym gronie. Opublikowane przez nią zdjęcia z niedzielnego obiadu wzbudziły sporo kontrowersji, a internauci zaczęli zastanawiać się, czy to, co ląduje na talerzu Katarzyny Sokołowskiej, jest odpowiednią dietą dla karmiącej matki.

Awantura o dietę Katarzyny Sokołowskiej. Internauci krytykują

Katarzyna Sokołowska pochwaliła się, że niedzielę spędziła w gronie najbliższych, zajadając się pysznościami. Jak podkreśliła, jest wyjątkowo szczęśliwa, gdy ktoś gotuje specjalnie dla niej. Jak wynika z opublikowanych przez nią zdjęć, w menu tego dnia znalazły się m.in. podsmażane pierogi, ziemniaczane puree, klopsy z karmelizowaną marchewką, a na deser - placek ze śliwkami. Chociaż część internautów komplementowała apetycznie wyglądające potrawy, w komentarzach nie zabrakło też malkontentów. Krytyka dotyczyła oczywiście tego, co "powinna" jeść kobieta po porodzie.

Idealny zestaw dla kobiety w połogu i karmiącej...

Smażone?

Jak dużo! - czytamy.

Chociaż sama Katarzyna Sokołowska nie odniosła się do krytycznych komentarzy, w obronie jurorki "Top Model" stanęły fanki. Część z nich zaznaczyła, że wsparcie w postaci pożywnego, podanego posiłku to coś, na co w okresie połogu same nie mogły liczyć.

Polecam poczytać najpierw troszkę o fizjologii człowieka, procesie wytwarzania pokarmu - jak i z czego powstaje, a później krytykować.

Oj, tak, bezcenne. Moja córka ma 14 miesięcy i nikt z rodziny nie ugotował nam ani razu. Mega smutne, ale za to mam kochanego męża, który dbał o mnie w połogu i gotuje, kiedy o to poproszę.

Jak ja sobie nie ugotuję, to nikt mi nie zrobi. Ale wygląda obłędnie.

Kto by przypuszczał, że coś tak banalnego jak niedzielny obiad wywoła w internautach tak ogromne emocje...