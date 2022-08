Joanna Jabłczyńska już od kilku lat dzieli karierę aktorską z pracą prawniczki. Tej drugiej poświęca się zapewne w większym stopniu, zwłaszcza że od 2019 roku jest właścicielką własnej kancelarii. Nie oznacza to jednak, że Jabłczyńska całkowicie zniknęła z show-biznesu. Aktorka cały czas pojawia się na ściankach, prowadzi imprezy i do dziś można oglądać ją w "Na Wspólnej". Serialowa Marta podjęła także kolejne wyzwanie - w kreacji Violi Piekut zapozowała do sesji okładkowej dla magazynu "Malvie".

Joanna Jabłczyńska zachwyca na okładce francuskiego magazynu

"Malvie" to bazujące we francuskim mieście Montpelier czasopismo poświęcone modzie i urodzie. Magazyn wydawany jest zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej, a każdy artysta ma szansę zgłosić swoją pracę i ubiegać się o publikację na jego łamach. Udało się tego dokonać polskiej fotografce Teresie Falkowskiej, która stworzyła sesję z udziałem Joanny Jabłczyńskiej, ubranej w kreacje projektu Violi Piekut, a prywatnie - bliskiej przyjaciółki aktorki. Tym sukcesem Falkowska pochwaliła się na Instagramie. Jednocześnie podziękowała wszystkim za zaangażowanie w całą sesję.

Muszę się koniecznie pochwalić, bo po prostu jestem szczęśliwa. Publikacja zagraniczna i to, o czym nawet nie marzyłam - okładka! Dziękuję z całego serca Joannie Jabłczyńskiej za zaangażowanie i profesjonalizm na 200 proc. Współpraca z tobą to mega przyjemność, mogłabym tworzyć z tobą kolejne sesje bez końca.

Dziękuję Violi Piekut za niesamowite kreacje, których użyczyłaś do tej sesji, piękniejszych nie mogłam sobie wymarzyć. Dziękuję Magdzie Wozińskiej za idealnie dopracowany wizaż i pomoc podczas zdjęć. Dziękuję, dziewczyny - napisała poruszona.

Na post fotografki odpowiedzieli także przedstawiciele "Malvie", oczarowani finalnym projektem.

Cudowna okładka. Co za piękność! Jesteśmy zahcywceni - czytamy w komentarzu.

Jak wam się podoba Joanna Jabłczyńska w takiej odsłonie?