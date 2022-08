Tamara Gonzalez Perea zjawiła się w ostatnim odcinku "Sprawy dla reportera" jako "terapeutka uzdrawiania dźwiękiem". Po tym, jak odrzuciła na bok karierę w mediach, skupiła się na rozwoju duchowym oraz zajęła tzw. "soul couchingiem". I choć od emisji minął prawie tydzień, to o jej "występie" do tej pory jest głośno. Internauci śmieją się z celebrytki, o czym przeczytacie TUTAJ. My za to skontaktowaliśmy się z Magdaleną Chorzewską, zawodową psycholożką, by dowiedzieć się, czy działania Tamary są szkodliwe dla chorych osób, które porzucają leki i medycynę na rzecz magicznych przedmiotów.

REKLAMA

Posłanka PiS pozuje z kawiorem i doradza wakacje w lesie. Czarnek ma lepszą radę

Zobacz wideo Tak kiedyś mówiła

Magdalena Chorzewska o działaniach Tamary Gonzalez Perei

Gonzalez Perea sprzedaje w swoim sklepie uzdrawiające kryształy, które jak sugerują ich opisy, mają zapobiegać np. nowotworom i pomagać w stanach lękowych. Swoimi teoriami podzieliła się na antenie TVP w czwartkowy wieczór. Według przeprowadzonych badań w zeszłym roku każdy z odcinków "Sprawy dla reportera" przyciągał przed telewizory ponad 1,5 miliona osób. Istnieje więc ryzyko, że jakaś część widzów uwierzy w uzdrawiającą moc czaszek czy innych magicznych bibelotów oferowanych przez celebytkę. Oto co Magdalena Chorzewska uważa o zachowaniu Tamary:

Pani Tamara oferuje usługi, które trafiają do ludzi borykających się z chorobami śmiertelnymi, z tragediami życiowymi, zmęczonych leczeniem i brakiem efektów. Takie osoby czują się bezradne, bojąc się o siebie, swoje dzieci czy bliskich, są w stanie uwierzyć w każdą obietnicę, która skróci ich cierpienie. Bardzo łatwo obudzić w takich osobach nadzieję, za którą słono płacą - powiedziała w rozmowie z Plotkiem psycholożka.

Ekspertka przestrzega przed tym, by zachować zdrowy rozsądek i nie wierzyć, że coś takiego może zastąpić medycynę. Opisała też szkodliwość działania byłej blogerki:

Rozumiem, że prywatnie pani Tamara może grać na bębnach w trudnych momentach, wierzyć w moc kryształowych czaszek, ale sprzedawanie szamańskich usług, tytułowanie się "terapeutką" i karmienie ludzi bredniami, jest dla mnie po prostu zwykłym żerowaniem na cudzym nieszczęściu - podkreśliła w rozmowie z nami.

Spytaliśmy Mariusza Kałamagę, co myśli o skeczu Neo-Nówki. "Obudźmy się"

Chorzewska zwróciła też uwagę na to, że "przez takich samozwańczych terapeutów (nie ma to nic wspólnego z psychologią) nasze społeczeństwo ma później ograniczone zaufanie do specjalistów". Wymieniła tu nie tylko psychologów i psychiatrów, lecz także onkologów. "Skoro czaszka ma leczyć nowotwory" - podsumowała gorzko.