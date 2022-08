Widzowie kojarzą Annę Starmach przede wszystkim z roli jurora w takich programach jak MasterChef i MasterChef Junior emitowanych w TVN. Telewizyjna gwiazda od czasu do czasu pojawia się też w śniadaniówce tej stacji, gdzie najczęściej gotuje na wizji lub występuje jako ekspert od kulinariów. Ma też na koncie osiem autorskich książek kucharskich oraz e-booka.

Oczywiście 600 tys. instagramowych followersów obok nowych przepisów i inspiracji kulinarnych interesuje też życie prywatne jurorki, dlatego raz po raz zaspokaja ona ich ciekawość. Wiadomo, że do obcych domów, zwłaszcza tych celebryckich, lubi zajrzeć wielu. Tym razem, przy okazji jednej z wielu tzw. współprac, słynna kucharka zaprezentowała, jak wygląda jej łazienka. To miejsce, gdzie, jak przyznała, stara się wymknąć choć na kwadrans dziennie, by wyciszyć się i zaznać spokoju, co przy dwójce maluchów i wymagającej pracy nie jest łatwe.

Wszyscy domownicy wiedzą, że nic tak nie koi moich nerwów i nie poprawia nastroju jak gorąca kąpiel - napisała.

Wnętrze naprawdę może zrobić wrażenie – chłód wszechobecnego marmuru "ocieplają" i przełamują żywe kwiaty, przez okazałe okno do środka wpada światło dzienne (rzadkość w niedużych polskich łazienkach), a wanna o nowoczesnym designie rzeczywiście zachęca do relaksu.Starmach, publikując posty, także te sponsorowane, często obiera za tło pomieszczenia swojego domu, dzięki czemu można podpatrzeć, jak mieszka.

Mój dom to trochę księgarnia, trochę antykwariat, czasami zamienia się w kwiaciarnię albo targ staroci - oceniła.

Ma gust? Oceńcie sami, oglądając łazienkę i inne zakamarki domowych pieleszy celebrytki. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.