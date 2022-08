"Taniec z Gwiazdami" od lat nie traci na popularności, a jesienią w telewizji Polsat będzie można oglądać 13. edycję show. Wiemy, że po raz pierwszy w historii polskiej edycji pojawi się para jednopłciowa. Jacek Jelonek zatańczy z Michaelem Danilczukiem, na co dzień mieszkającym w Wielkiej Brytanii. To jednak nie koniec nowości, jakie przygotował dla nas Polsat. Wśród debiutujących na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" pojawi się także Julia Suryś, którą produkcja dobrała w parę z Michałem Mikołajczakiem.

"Taniec z Gwiazdami". Kim jest Julia Suryś?

Julia Suryś to tancerka, która może pochwalić się szeregiem sukcesów. Jest wielokrotną medalistką mistrzostw Polski i finalistką międzynarodowych turniejów tanecznych. Jej największą pasją jest taniec towarzyski: standardowy i latynoamerykański. Suryś pracuje też jako modelka, a na swoim koncie ma wiele sesji zdjęciowych do prestiżowych magazynów - pozowała m.in. w sesji do czasopisma "Hot Magazine". Modelka chodziła po wybiegach w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii, Grecji czy Portugalii.

Prywatnie Julia Suryś jest od wielu lat związana z piłkarzem GKS Katowice Marcinem Stromeckim. 28-latek wcześniej reprezentował m.in. barwy młodzieżowych klubów Legii Warszawy. Z Instagrama tancerki dowiedzieliśmy się, że para w marcu 2021 roku się zaręczyła.

Powiedziałam "tak!" miłości swojego życia - napisała Suryś na Instagramie.

Myślicie, że razem z Michałem Mikołajczykiem Julia Suryś zdoła dojść do finału?