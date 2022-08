Joanna Koroniewska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją prawie 700 tys. użytkowników. Na publikowanych zdjęciach i filmach widać, że ma do siebie dystans i poczucie humoru. Gwiazda często pokazuje się w naturalnym wydaniu, co nie do końca podoba się wszystkim internautom. Teraz serialowa Małgosia Mostowiak została zaatakowana w wyjątkowo nieprzyjemny sposób.

Zobacz wideo Joanna Koroniewska wraz z córką tłumaczy, dlaczego nie pokazuje dzieci

Joanna Koroniewska w rozbrajający sposób odpowiada na atak internauty

Joanna Koroniewska wraz z rodziną przebywa obecnie w Hiszpanii, gdzie jakiś czas temu kupiła dom. Aktorka podzieliła się teraz zdjęciem z kuchni. Gwiazda siedzi w stroju kąpielowym na blacie, a Maciej Dowbor obok niej na krześle.

U nas jest naprawdę gorąco. Dlatego właśnie uwielbiam Hiszpanię, bo słońce świeci tu każdego dnia, a ja zdecydowanie wybieram wakacje w upale. Czasami jest tak gorąco, że fajnie jest wskoczyć na zimny blat i dać sobie chwilę ochłodzenia.

Zdjęcie nie wszystkim przypadło do gustu. Jeden z internautów zostawił nieelegancki komentarz, w którym zaatakował aktorkę.

Masakra. Szkielet oblepiony w skórę. Kobieto, co ty ze sobą zrobiłaś?

Aktorka zwróciła uwagę na te słowa. Odpowiedziała na nie w swoim stylu - z ogromnym dystansem.

Kocham.

W podobnym tonie na tę zaczepkę zareagowała Grażyna Wolszczak, która udzieliła się pod postem koleżanki z branży.

Jak miło i pozytywnie. Brawo ty.

Zdecydowana większość internautów była jednak zachwycona formą Joanny Koroniewskiej i życzyła jej dużo uśmiechu podczas wakacji.

