Premiera filmowa to zawsze świetna okazja dla gwiazd, żeby pokazać się na czerwonym dywanie i zaprezentować ciekawą stylizację. Tym razem Joanna Kulig i Maciej Musiałowski pozytywnie nas zaskoczyli wyborami modowymi. Szczególnie aktor pokazał, że czerpie inspiracje z modnych lat 60. i wygląda przy tym bardzo nowocześnie i stylowo.

Maciej Musiałowski i Joanna Kulig w serdecznej relacji. Wyglądali jak stylowa para przyjaciół z Paryża

5 sierpnia odbyła się premiera komedii "Każdy wie lepiej". Jedną z głównych ról w produkcji zagrała Joanna Kulig, która pojawiła się na czerwonym dywanie w klasycznej stylizacji. Aktorka jest znana z zamiłowania do klasyki, która często w jej wydaniu jest nudna i miałka. Szkoda, bo to fantastyczna aktorka, której niewiele potrzeba, żeby oczarować na czerwonym dywanie stylizacją i charyzmą. Tym razem udało jej się dopasować do akcji i wybrała dość bezpieczny biały garnitur. Dobrała do tego czarną bluzkę z dekoltem w kształcie litery V. Brawa należą się szczególnie fryzjerowi i makijażyście, dzięki którym aktorka prezentowała się subtelnie i klasycznie. Oczywiście można się przyczepić do za krótkich spodni i ich mało korzystnego dla figury Joanny Kulig fasonu, ale przymykam na to oko, bo całość wygląda w porządku.

Maciej Musiałowski, Joanna Kulig KAPiF.pl / KAPiF.pl

Stylowy partner czerwonodywanowy, czyli Maciej Musiałowski, wyglądał za to bezbłędnie. Aktor założył prosty t-shirt i dobrał do niego klasyczne czarne spodnie materiałowe. Świetnym dopełnieniem całości były mokasyny od MISBHV z kwadratowymi, ultramodnymi czubkami. Prezentował się świetnie, a szalone okulary dodały mu pazura i podkreśliły look na niegrzecznego chłopaka polskiego show-biznesu. Brawo!

