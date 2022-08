Król Filip VI z królową Letizią i córkami wybrali się na odpoczynek. Hiszpańska rodzina królewska została sfotografowana 2 sierpnia 2022 roku podczas wizyty w Cartoixa de Valldemossa na Majorce. To, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że wybrali bardzo casualowe stylizacje, które z pewnością nie są zgodne z dworską etykietą. Poczuli po prostu wakacyjny luz, a w takiej wersji na pewno ich jeszcze nie widzieliście.

Rodzina królewska w casualowej wersji. Niespotykany widok. Córki to mini kopie mamy

Takich zdjęć fotoreporterzy dawno nie robili rodzinie królewskiej, która najczęściej pojawia się razem na wielkich uroczystościach czy na królewskich salonach. Tym bardziej cieszy sytuacja, kiedy można zobaczyć króla Filipa VI z żoną królową Letizią oraz córkami: 17-letnią Eleonorą i 15-letnią Sofią. Nie da się ukryć, że księżniczki podążają modowymi śladami pięknej mamy. Wybierają stylizacje eleganckie, ale z zauważalnym, charakterystycznym dla królowej Letizii casualowym zacięciem.

Król Filip VI, królowa Letizia, księżniczka Eleonora, księżniczka Sofia East News

Królowa Letizia na wakacyjny wypad na Majorkę wybrała delikatną, prawdopodobnie lnianą, białą spódnicę do kostek z ciekawym zielonym nadrukiem. Do tego dobrała zieloną bluzkę bez ramion i koszyk w stylu tych od Jacquemusa. Całość idealnie dopełniły espadryle z delikatnymi prześwitami. Córki zainspirowały się mamą, bo też sięgnęły po ten typ butów, ale jeżeli chodzi o górę, to zdecydowały się na letnie bawełniane sukienki. Ich długość i krój były świetnie dostosowane do sylwetek dziewczyn i ich młodego wieku.